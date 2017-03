PŚ w Planicy. Polska o krok od Pucharu Narodów!

Polacy objęli prowadzenie w tej klasyfikacji 4 stycznia i od tej pory budowali przewagę nad rywalami. Ta nieco stopniała w ostatnim czasie, ale ostatecznie Polacy nie dadz± się wyprzedzić Austriakom. Przed sobotnim konkursem mieli 226 pkt straty, ale jako że znaleĽli się o jedn± pozycję za Polakami, to stracili kolejne 50 pkt. Obecnie ich strata wynosi aż 276 pkt.



W niedzielnym konkursie indywidualnym (godz. 10, relacja na żywo w Sport.pl) wystartuj± wył±cznie skoczkowie z najlepszej "30" klasyfikacji generalnej. Z Polaków zobaczymy Kamila Stocha (2. miejsce), Macieja Kota (5.), Piotra Żyłę (11.), Dawida Kubackiego (19.) oraz Jana Ziobrę (31.), który weĽmie udział w konkursie dzięki urazowi Severina Freunda (20.).



To oznacza, że Polacy nawet zajmuj±c pięć ostatnich miejsc zdobęd± minimum 15 pkt. Za to Austriaków w "30" jest tylko czterech - Stefan Kraft (1.), Michael Hayboeck (7.) oraz Manuel Fettner (9.), natomiast Andreas Kofler (21.) nie przyjechał do Planicy - więc nawet je¶li podium niedzielnego konkursu będzie złożone wył±cznie z Austriaków, to zdobęd± oni maksymalnie 240 pkt. To nie wystarczy do wyprzedzenia Polaków.

W grze teoretycznie byli jeszcze Niemcy, jednak w "drużynówce" zajęli drugie miejsce za Norwegami. W ostatnim konkursie sezonu wyst±pi aż pięciu z nich - to Andreas Wellinger (4.), Markus Eisenbichler (8.), Richard Freitag (13.), Karl Geiger (17.) oraz Stephan Leyhe (22.). Wspomniany wcze¶niej Freund (20.) jest kontuzjowany. Ta pi±tka może zdobyć maksymalnie 335 pkt, ale ich strata do Polaków wynosi 369 pkt.

Polacy więc mog± cieszyć się już z Pucharu Narodów, choć istnieje haczyk - teoretycznie możliwa jest sytuacja, w której np. trzech Austriaków albo pięciu Niemców zajmuje ex aequo pierwsze miejsce i ostatecznie wyprzedza Polaków w klasyfikacji generalnej. Graniczy to jednak z cudem.

Dodatkowo Polska to pierwsza od 2012 roku i drużyna, która zakończyła wszystkie konkursy drużynowe w sezonie na podium. Jako ostatnia tego wyczynu dokonała Austria.

Kamil Stoch, Maciej Kot, Piotr Żyła, Dawid Kubacki oraz Jan Ziobro, Stefan Hula, Aleksander Zniszczoł i Klemens Murańka - każdy z nich dołożył swoj± cegiełkę do tego sukcesu, który możemy już ¶więtować. Dziękujemy!

