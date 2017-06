Siatkówka. Philippe Blain dołącza do sztabu reprezentacji Japonii, zostanie w Skrze?

Philippe Blain pracuje jako trener PGE Skry Bełchatów - stanowisko objął w poprzednim sezonie po rozstaniu się klubu z Miguelem Falascą. Związany był również z polską drużyną narodową, jednak w październiku Polski Związek Piłki Siatkowej podjął decyzję o nieprzedłużaniu kontraktu ani jemu, ani Stephane'owi Antidze.W zeszłym sezonie Francuz zdobył ze Skrą brązowy medal mistrzostw Polski. Obecnie jego zespół znajduje się na 3. miejscu w tabeli PlusLigi, na dwie kolejki przed końcem rundy zasadniczej mając o punkt więcej niż Jastrzębski Węgiel i o cztery niż Indykpol AZS Olsztyn . W środę jego zespół odpadł z Ligi Mistrzów mimo wygrania meczu z Cucine Lube Civitanova. Nie jest znana przyszłość klubowa Philippe'a Blain - kontrakt ze Skrą obowiązuje go do końca sezonu 2016/2017.Francuski trener ma spore doświadczenie w pracy z drużynami narodowymi. Poza Polską, z którą zdobył złoty medal mistrzostw świata, 3. miejsce w Pucharze Świata rozgrywanym w Japonii oraz kwalifikację do igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro, przez 11 lat związany był z reprezentacją Francji . Zajął z nią między innymi 3. miejsce na mistrzostwach świata w Argentynie (2002 rok), drugie na mistrzostwach Europy w Niemczech (2003) i zdobył srebrny medal na tej samej imprezie w Turcji (2009). Trenował zawodników Bre Banca Lannutti Cuneo, AS Cannes, Arago de Scte oraz Montpellier UC. W ostatnich miesiącach jego nazwisko padało w kontekście współpracy z reprezentacją Rosji, ostatecznie tamtejsza federacja zdecydowała się zatrudnić Siergieja Szlapnikowa.