GP Australii. Hamilton na pole position, ale Vettel w grze. Katastrofa Ricciardo

Już poprzedzające sesję Q treningi pokazywały, że najgroźniejszym rywalem mercedesów może być zespół Ferrari . Plotki o ich nieziemskiej szybkości zostały zweryfikowane, ale faktycznie czterokrotny mistrz świata Sebastian Vettel był godnym rywalem dla trzykrotnego mistrza Lewisa Hamiltona. Po ostanich szybkich kółkach w Melbourne Brytyjczyk wyprzedził Niemca o ok. ćwierć sekundy i stanie do wyścigu na Pole Position.Trzeci ruszy Valtteri Bottas, który po przejściu z Williamsa ma zastąpić w Mercedesie aktualnego, choć "emerytowanego" mistrza świata Nico Rosberga, a czwarte pole startowe zajmie kolejny kierowca Ferrari Kimi Raikkonen.Kolejni kierowcy stracili do Hamiltona już ponad sekundę, co na jednym okrążeniu oznacza jeśli nie przepaść, to porządną wyrwę. W najlepszej "10" kwalifikacji znaleźli się wszyscy kierowcy stajni Red Bulla, zarówno macierzystej jak i siostrzanej - Toro Rosso. Najwyżej na piątym miejscu znalazł się Max Verstappen. Na lepszy czas mógł liczyć lokalny bohater Daniel Ricciardo, ale podczas szybkiego okrążenia ostatniej części kwalifikacji stracił panowanie nad bolidem i uderzył w ścianę. Kierowcy nic się nie stało.Start do pierwszego wyścigu sezonu w niedzielę o godz. 8 polskiego czasu. Tytułu nie broni Rosberg, który skończył karierę. Wicemistrzem jest Hamilton. Wyniki kwalifikacji:1. Hamilton, Mercedes, 1:22.1882. Vettel, Ferrari, 1:22.4563. Bottas, Mercedes, 1:22.4814. Raikkonen, Ferrari, 1:23.0335. Verstappen, Red Bull, 1:23.4856. Romain Grosjean, Haas, 1:24.0747. Felipe Massa, Williams, 1:24.4438. Carlos Sainz, Toro Rosso, 1:24, 4879. Danił Kwiat, Toro Rosso, 1:24.51210. Ricciardo, Red Bull, bez czasu w Q3