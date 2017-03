PŚ w Planicy. Robert Johansson pobił rekord skoczni!

Johansson świetnie spisuje się na "mamutach", co udowodnił po raz kolejny. Nie jest to jednak jego rekord życiowy, niedawno skoczył w Vikersund 252 metrów i przez chwilę to do niego należał rekord w długości lotu.

Mimo rekordowego skoku Johansson zajął dopiero 2. miejsce w serii próbnej za Markusem Eisenbichlerem (248 metrów), który skakał w gorszych warunkach.

Trwa konkurs drużynowy. Relacja na żywo tutaj >>