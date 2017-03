NBA. Devin Booker rzucił 70 punktów. Co za mecz 20-latka

Booker dołączył do elitarnego grona. Przed nim tylko Wilt Chamberlain, David Robinson, David Thompson, Elgin Baylor i Kobe Bryant mogli pochwalić się meczami z przynajmniej 70 punktami. To był 11 raz historii NBA, gdy zawodnik zdobył przynajmniej 70 punktów.Booker swoim występem ustanowił punktowy rekord sezonu. Pobił wyczyn Klaya Thompsona z Golden State Warriors, który w grudniu rzucił 60 punktów. Booker jest także najmłodszym graczem z "70" w CV W piątkowy wieczór Booker trafił 21 z 40 rzutów, w tym 4 z 11 za trzy punkty oraz 24 z 26 rzutów wolnych. Grał przez 45 minut, dołożył jeszcze osiem zbiórek i sześć asyst.Phoenix Suns przez cały mecz przegrywali wysoko, w pewnym momencie różnica wynosiła nawet 28 punktów, a ostatecznie ulegli Celtics 120:130. To nie miało jednak znaczenia. Suns na wygrywaniu w tym sezonie już nie zależy, kolekcjonują porażki, bo to daje im większe szanse na wysoki wybór w czerwcowym drafcie.W całym meczu Suns wspierali Bookera i pomagali mu osiągnąć jak najlepszy wynik punktowy. 20-latek rzucił w sumie 70 punktów, z czego 51 w drugiej połowie, a 28 w samej czwartej kwarcie. Mecz w końcówce zrobił się kuriozalny. Suns szybko przerywali akcje Celtics faulami, brali przerwy na żądanie, by jak najszybciej dostarczyć piłkę do rąk Bookera.- To było bardzo dziwne. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałem. Ale czapki z głów przed nim. Zagrał świetny mecz - komentował Isaiah Thomas z Boston Celtics.Po meczu Suns zebrali się w szatni i świętowali 70 punktów z Bookerem.-Takie coś nie zdarza się często zwłaszcza przeciwko tak dobrze broniącej drużynie. W Bostonie nigdy nie gra się łatwo, ale byłem bardzo agresywny, koledzy mi pomagali podając i stawiając zasłony, a reszta jest historią - skomentował Booker.70 punktów Bookera jest największą zdobyczą punktową koszykarza w NBA od ponad 11 lat. W styczniu 2006 roku Kobe Bryant rzucił 81 punktów w meczu Los Angeles Lakers - Toronto Raptors. Lakers, drużyna Bryanta, wygrali.