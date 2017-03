Orlen Liga. Lorenzo Micelli na dłużej w Developresie

- Bardzo się cieszymy, że w dniu dzisiejszym podpisaliśmy umowę na najbliższe dwa sezony z trenerem Lorenzo Micellim. Jesteśmy zadowoleni z pracy, jaką wykonał do tej pory z naszą drużyną, a także z miejsca, które obecnie zajmujemy w ligowej tabeli. Jednocześnie podkreślamy, że nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa i nie składamy broni przed najbliższymi pojedynkami. Trener Micelli ze swoim doświadczeniem wniósł do zespołu dużo spokoju i pozytywnej energii. Wiążemy z nim bardzo duże nadzieje na obecny i kolejne sezony- skomentował prezes Developres SkyRes Rzeszów, Rafał Mardoń.Za Lorenzo Micellego rzeszowianki odnotowały sześć zwycięstw i dwie porażki. Drużyna Developresu znajduje się obecnie na 4. miejscu w tabeli Orlen Ligi. We wtorek podopieczne włoskiego szkoleniowca zmierzą się z zespołem Impelu Wrocław w ostatnim meczu fazy zasadniczej.Lorenzo Micelli nie prowadził Developresu od początku sezonu 2016/2017. Wcześniej szkoleniowcem był Jacek Skrok. Trener musiał poddać się jednak operacji i Włoch pojawił się w klubie, by dać Polakowi możliwość rekonwalescencji.