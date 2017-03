Kamil Stoch ma jeszcze szansę na Kryształową Kulę. Co musi się stać?

Przed piątkowym konkursem Stoch tracił do Krafta 31 punktów. Polak w pierwszym konkursie w Planicy strat nie odrobił, co więcej jego dystans do Austriaka się zwiększył, ale nie na tyle, by o Kryształowej Kuli zapomnieć. Różnica jest spora - 86 punktów, ale matematyczne szanse na Kryształową Kulę dla Polaka wciąż są.



Jeśli Stoch wygra w niedzielę, Kraft nie może być wyżej niż na 17. miejscu - w takim wypadku zrównaliby się punktami, ale trofeum byłoby w rękach Polaka, bo miałby jeden konkurs wygrany więcej. Jeśli Stoch nie wygra niedzielnego konkursu, Kraft zdobędzie Kryształową Kulę nawet, jeśli nie awansuje do drugiej serii.



Jeśli Stoch zdobędzie Kryształową Kulę, to Polak zostanie najstarszym skoczkiem, który tego dokonał. Dotychczasowy rekord należy do Andersa Bardala, który wygrał Puchar Świata mając 29 lat i 207 dni. W najbliższą niedzielę Stoch będzie miał 29 lat i 305 dni.