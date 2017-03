Kamil Stoch piąty w Planicy, Kryształowa Kula ucieka

Co si musi sta, 瞠by Stoch zdoby Kryszta這w Kul?

W pierwszej serii uzyska 229,5 m i by czwarty po pierwszej serii. Prowadzi lider P Austriak Stefan Kraft po l康owaniu na 243 m. W drugiej serii Stoch skoczy 227 metr闚, co sprawi這, 瞠 spad za Noirakiego Kasaiego, kt鏎y mia fantastyczny drugi lot. Kraft w drugiej serii nie zawi鏚 - skoczy 240,5 punktu.Drugie miejsce zaj掖 Niemiec Andreas Wellinger, a trzecie jego rodak Markus Eisenbichler. W pi徠ek punktowa這 czterech polskich skoczk闚. Opr鏂z Stocha Piotr 砰豉 (by si鏚my), Maciej Kot (12.), a Dawid Kubacki (23.).W sobot konkurs dru篡nowy (pocz徠ek o godz. 10). W niedziel decyduj帷a batalia o Kryszta這w Kul (godz. 10).Przed pi徠kowym konkursem Stoch traci do Krafta 31 punkt闚. Polak w pierwszym konkursie w Planicy strat nie odrobi, co wi璚ej jego dystans do Austriaka si zwi瘯szy, ale nie na tyle, by o Kryszta這wej Kuli zapomnie. R騜nica jest spora - 86 punkt闚, ale matematyczne szanse na Kryszta這w Kul dla Polaka wci捫 s.Je郵i Stoch wygra w niedziel, Kraft nie mo瞠 by wy瞠j ni na 17. miejscu - w takim wypadku zr闚naliby si punktami, ale trofeum by這by w r瘯ach Polaka, bo mia豚y jeden konkurs wygrany wi璚ej. Je郵i Stoch nie wygra niedzielnego konkursu, Kraft zdob璠zie Kryszta這w Kul nawet, je郵i nie awansuje do drugiej serii.Je郵i Stoch zdob璠zie Kryszta這w Kul, to Polak zostanie najstarszym skoczkiem, kt鏎y tego dokona. Dotychczasowy rekord nale篡 do Andersa Bardala, kt鏎y wygra Puchar 安iata maj帷 29 lat i 207 dni. W najbli窺z niedziel Stoch b璠zie mia 29 lat i 305 dni.