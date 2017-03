Ekstraklasa. Koniec sezonu dla obrońcy Piasta

PAP

24-letni obrońca przyszedł do śląskiego klubu latem z hiszpańskiej Marbelli (trzeci poziom rozgrywkowy). Rozegrał w barwach wicemistrza Polski 10 ekstraklasowych spotkań.Na początku marca podczas treningu tak pechowo zderzył się z kolegą z zespołu, że uszkodził nerkę.Konieczna była operacja w zabrzańskiej klinice. Zawodnik dostał od lekarzy miesięczny zakaz uprawiania jakiegokolwiek sportu . Na początku kwietnia przyjedzie do Gliwic na badania kontrolne."Lekarz zalecił mi dbać o siebie i odpoczywać. Jestem z bliskimi, w dobrych rękach i wszystko jest w porządku. Mam teraz włączony +tryb łóżkowy+, mój stan szybko się poprawia" - powiedział zawodnik cytowany na oficjalnej stronie internetowej klubu.