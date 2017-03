Formuła 1. Hamilton najszybszy na treningach przed GP Australii

"Bardzo się cieszę, że znowu jestem w samochodzie, szczególnie po takim dniu jak dzisiaj. To była w 99 procentach idealna jazda. Pokazaliśmy dobrą formę i zrobiliśmy na każdym okrążeniu to, co planowaliśmy" - powiedział kierowca ekipy Mercedes GP.Na porannym treningu Brytyjczyk wyprzedził kolegę z teamu Fina Valtteriego Bottasa o 0,583 s. Poniżej sekundy straty miał jeszcze tylko reprezentant gospodarzy Daniel Ricciardo ( Red Bull ) - 0,666 s.W drugiej sesji Bottas był dopiero trzeci (0,556 s), natomiast drugi czas "wykręcił" czterokrotny mistrz świata Niemiec Sebastian Vettel Ferrari ) - 0,547 s straty."To był nierówny dzień, po południu było lepiej niż rano. Samochód jeszcze nie spisuje się tak, jakbyśmy sobie tego życzyli, ale to na pewno da się poprawić" - ocenił Vettel.Trzeci trening odbędzie się w sobotę, na ten dzień zaplanowano także kwalifikacje. Pierwszy w sezonie wyścig o GP rozegrany zostanie w niedzielę. Tytułu mistrzowskiego nie obroni Niemiec Nico Rosberg, który zakończył karierę.