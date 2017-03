Wielka afera narkotykowa. Lionel Messi na opakowaniach kokainy

Funkcjonariusze peruwiańskiej policji poinformowali, że w opakowaniach z wizerunkiem Messiego znajdowało się prawie półtorej tony narkotyku (dokładnie 1417 kg). Wartość kokainy została oszacowana na - uwaga! - 85 milionów euro.Służby zdecydowały się opublikować film, na którym widać jak wiele substancji znalazło się w drodze z Afryki do Europy przez Amerykę.Paczki miały trafić do Belgii , a stamtąd do innych krajów. Co ciekawe, w grudniu 2015 roku nowojorska policja narkotykowa także przechwyciła kokainę, która miała nadrukowany napis "Messi".