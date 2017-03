Decydujące pojedynki Stocha z Kraftem, Polska gra z Czarnogórą w el. MŚ 2018 [ROZKŁAD WEEKENDU]

15.00 - Kamil Stoch walczy o Kryształową Kulę

18.00 i 20.45 - mecze el. MŚ 2018

7.00 - kwalifikacje do GP Australii

9.00 - Kowalczyk biegnie w szwedzkim maratonie

10.00 - Konkurs drużynowy w Planicy

najwcześniej o 16.00 - Agnieszka Radwańska walczy o III rundę w Miami

17.00 - Montpellier HB - KS Vive Tauron Kielce

18.00 - mecze el. MŚ 2018

20.45 - mecze el. MŚ 2018

Pierwszy z dwóch ostatnich rozdziałów walki o Kryształową Kulę. Kamil Stoch ma dwa konkursy na odrobienie 31 pkt straty do Stefana Krafta. Czy uda mu się to na mamucie w Planicy?Reprezentacje piłkarskie budzą się z zimowego snu! O 18.00 zagrają Gruzini z Serbami oraz Turcy z Finlandią. O 20.45 odbędzie się kilka innych ciekawych spotkań, m.in. Hiszpania - Izrael, Włochy - Albania, Irlandia - Walia czy Chorwacja - Ukraina. Poza tym Austria zmierzy się z Mołdawią, Kosowo z Islandią, a Liechtenstein z Macedonią.Wraca Formuła 1! Na piątkowych treningach dominował Lewis Hamilton, który wyprzedził kolegę z Mercedesa Valtteriego Bottasa na pierwszym treningu oraz Sebastiana Vettela z Ferrari w drugim. Oprócz tych zespołów dobrze spisują się również Red Bulle. Kto wywalczy pole position przed niedzielnym wyścigiem?Justyna Kowalczyk zamierza wziąć udział we wszystkich biegach zaliczanych do Visma Ski Classics. W słynnym norweskim 54-kilometrowym maratonie Birkebeinerrennet okazała się najlepsza, a teraz będzie chciała powtórzyć swój sukces na podobnym dystansie w szwedzkim Arefjallsloppet.Czy polscy skoczkowie zdołają zdobyć Puchar Narodów? Austriacy znacznie zmniejszyli stratę w ostatnich konkursach i końcówka sezonu będzie fascynująca. Dobry występ w konkursie drużynowym jest kluczowy w zrealizowaniu najważniejszego celu dla Stefana Horngachera.W meczu II rundy turnieju Miami Open Agnieszka Radwańska pokonała Chinkę Qiang Wang 7:6(7:3), 6:1. Polka pokonała Chinkę mimo grypy żołądkowej, a sam mecz był przerywany ze względu na burze, jakie przeszły nad Florydą. Oby w sobotę w starciu z Mirjaną Lucić-Baroni (rozstawiona z numerem 26.) było lepiej! Dla Polki to okazja do rewanżu za porażkę w 2. rundzie Australian Open.Nadchodzi faza pucharowa Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych! Vive Tauron Kielce czeka niezwykle ciężkie zadanie; by zagrać w ćwierćfinale trzeba pokonać francuskie Montpellier. Krzysztof Lijewski przekonuje, że to jedna z najlepszych drużyn w Europie, w końcu w składzie ma pięciu mistrzów świata. Pierwszy mecz odbędzie się we Francji , rewanż tydzień później w Kielcach.Andora - Wyspy Owcze, Bośnia i Hercegowina - Gibraltar, Cypr - Estonia, Szwajcaria - Łotwa i Szwecja - Białoruś - takie mecze eliminacji MŚ 2018 odbędą się w sobotę o godz. 18.Ciekawiej zapowiadają się wieczorne spotkania. Belgia powalczy o utrzymanie idealnego bilansu - komplet punktów bez straconego gola! - z Grecją, Bułgaria powalczy z Holandią, Portugalia zagra z Węgrami (na Euro 2016 padł remis 3-3), a Luksemburg podejmie u siebie Francję.