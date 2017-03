El. MŚ 2018. Gianluigi Buffon rozegra 1000. mecz w karierze

"Będę szczery: trochę mnie to zdenerwowało. Byłem przekonany, że rozegrałem tych meczów znacznie więcej. To był cios dla mojego ego" - żartował 39-letni Buffon, cytowany w serwisie internetowym ESPN."To wielkie osiągnięcie. Jedyne co mogę powiedzieć na pewno: drugiego tysiąca nie będzie" - dodał najdroższy bramkarz w historii futbolu.Pierwszy raz w seniorskiej drużynie wystąpił 1 listopada w 1995 roku, kiedy dostał się do pierwszego składu Parmy. Miał wówczas 17 lat. W tym klubie rozegrał 220 meczów, a później 612 w Juventusie Turyn . Ma też 167 występów w drużynie narodowej.Jeśli "Azzurri" awansują na przyszłoroczny mundial, a Buffon znajdzie się w kadrze, będą to jego szóste mistrzostwa świata."Później będę musiał poważnie zastanowić się nad przyszłością. Zobaczymy, co podpowie mi serce ..." - powiedział jeden z najlepszych bramkarzy w historii Włoch, mistrz świata z 2006 roku.Spotkanie w Palermo rozpocznie się o godzinie 20.45.