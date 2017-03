El. MŚ 2018. Brazylia i Argentyna wygrały w hitach z Urugwajem i Chile!

Urugwaj prowadził w Montevideo po golu Edinsona Cavaniego z rzutu karnego już w 9. minucie, ale potem do głosu doszli Brazylijczycy. Paulinho zdobył hat-tricka, a kolejnego gola dołożył Neymar. Tym samym Brazylijczycy przerwali serię 14 meczów Urugwaju bez porażki na własnym boisku w el. mistrzostw świata - do ostatniej doszło jeszcze w 2009 roku. Dla Brazylii było to już ósme zwycięstwo z rzędu pod wodzą Tite.Bardzo ważne spotkanie miało miejsce również w Buenos Aires , gdzie Argentyna pokonała Chile po trafieniu Lionela Messiego z rzutu karnego w 16. minucie. Wcześniej sędzia słusznie nie uznał gola Fuenzalidy dla Chile. Wyrównać stan meczu mógł Alexis Sanchez , ale trafił z rzutu wolnego w poprzeczkę i przewaga Chile w drugiej połowie zdała się na nic.W pozostałych meczach tej kolejki Kolumbia pokonała 1-0 Boliwię, Paragwaj 2-1 Ekwador, a Wenezuela zremisowała 2-2 z Peru. Praktycznie pewna awansu na MŚ 2018 jest już Brazylia , która prowadzi z 30 pkt. Ciekawie jest za jej plecami - drugi jest Urugwaj z 23 pkt, trzecia Argentyna z 22 pkt, czwarta Kolumbia ma 21 pkt, a znajdujące się na piątym i szóstym miejscu Ekwador i Chile mają po 20 pkt. Do walki o awans może włączyć się jeszcze siódmy Paragwaj (18 pkt). Do Rosji pojadą cztery najlepsze drużyny, piąta zagra w barażu z przedstawicielem Oceanii.