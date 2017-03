WTA Miami. Agnieszka Radwańska wygrała z Qiang Wang i pogodą

Radwańska w pierwszym secie miała sporo kłopotów z agresywnie grającą Wang (58. miejsce w światowym rankingu), ale Polkę tłumaczą częściowo problemy zdrowotne, z jakimi zmagała się przed meczem. Jak poinformowali komentatorzy TVP Sport , Radwańska cierpiała na grypę żołądkową i jej występ w czwartkowym spotkaniu do samego końca stał pod znakiem zapytania.Mimo że krakowianka prowadziła w pierwszym secie już 5:2, dopiero w tie-breaku potwierdziła swoją wyższość. Po pierwszym gemie drugiej odsłony, który wygrała przy własnym podaniu Chinka, mecz został przerwany przez silne opady deszczu. Na kort zawodniczki wróciły dopiero po blisko godzinnej przerwie. Ta podziałała na Radwańską pozytywnie. Polka wygrała sześć kolejnych gemów i z dużą łatwością zamknęła mecz w drugim secie.W 3. rundzie rywalką Radwańskiej będzie rozstawiona z numerem 26. Mirjana Lucić-Baroni, która wyeliminowała Ukrainkę Katerynę Bondarenko. Dla krakowianki będzie to okazja do rewanżu za Australian Open, gdzie w 2. rundzie przegrała właśnie z Chorwatką.