Reprezentacja U-21. Polska przegrała z Włochami

Towarzyskie spotkanie z Włochami było jednym z ostatnich etapów przygotowań naszej reprezentacji do Mistrzostw Europy do lat 21, które latem odbędą się na naszych stadionach. Niestety, był to egzamin , który Polacy oblali.Od początku to Włosi byli zespołem lepszym, dojrzalszym. W 29. minucie goście wyszli na prowadzenie. Po składnej akcji, dośrodkowaniu z prawej strony i przedłużeniu podania przez Domenico Berardiego, na strzał z powietrza zdecydował się Pellegrini. Chociaż jego uderzenie nie było najmocniejsze, to piłka po palcach Jakuba Wrąbla wpadła do naszej siatki.Mimo, że Polacy byli zespołem wyraźnie słabszym, to na przerwę schodzili z remisem. W 42. minucie po dobrym odbiorze i ładnej akcji Bartosza Kapustki gola strzelił Kownacki. Niestety, pięć minut po przerwie, znów przegrywaliśmy. Nasi reprezentanci niepotrzebnie dyskutowali z arbitrem o jego decyzji, Włosi szybko rozegrali rzut wolny, a uderzeniem z 30 metrów Wrąbla pokonał Benassi.Goście mogli wygrać w Krakowie wyżej. Mogli, ale w 63. minucie, po faulu Tomasza Kędziory, rzutu karnego nie wykorzystał Alberto Cerri. W poniedziałek Polacy rozegrają kolejne spotkanie kontrolne. O godz. 17.00, na stadionie w Kielcach , drużyna Dorny zmierzy się z Czechami.