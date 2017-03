Czarnogóra chce świętować, ale ma spory problem. "Brak kontuzjowanych piłkarzy będzie bardzo widoczny"

Defensywa się posypała

Gwiazdy, nie gwiazdy?

W Czarnogórze urodzinami swojej kadry naprawdę żyją. Gazety piszą o "wielkim jubileuszu". Ogólnodostępna czarnogórska telewizja przygotowała natomiast mini serial "Nasze pierwsze 10 lat". Emisję zaplanowano na trzy kolejne dni poprzedzające mecz z Polską. Produkcja ma być też niebawem wydana na DVD . Film w całości ma 120 minut, ale stacza na opisanie historii narodowej piłki. Choć krótkiej, to jednak barwnej. Czarnogóra na swoim koncie ma zwycięstwa ze Szwajcarią, Walią czy Ukrainą. Eliminacyjne punkty trzy razy zabierała też Anglikom, raz Szwedom. W rankingu FIFA kilka lat temu zajmowała 16. miejsce.Celem w meczu z Polską ma być nie tylko zdobycie jakiś punktów, ale też próba zapisania kolejnej ważnej karty w futbolowej historii.- Rzeczywiście jest w nas spora chęć uczczenia tej rocznicy. Dobry wynik z Polską byłby wspaniałym prezentem dla wszystkich - przyznaje w rozmowie ze sport.pl Aleksandar Radović, dziennikarz sportowy popularnej gazety "Vijesti". Podkreśla, że Polacy ekipie z Bałkanów trafił się w idealnym momencie. Nasza drużyna ma w ich kraju wyrobioną markę. Nazwisko Lewandowskiego działa na wyobraźnie.- Polska jest obecnie jednym z najlepszych zespołów w Europie - cieszy się Radović. - To wy jesteście faworytem tego meczu. Osiągnięcie przez nas dobrego rezultatu będzie trudnym zadaniem. Remisem u nas nikt nie pogardzi - dodaje.Czarnogóra nie jest już tak mocną drużyną jak choćby kilka lat temu, gdy dwa razy potrafiła z Polakami zremisować. Z ostatniego, warszawskiego meczu dwóch reprezentacji w jej kadrze jest obecnie prawie dziesięciu piłkarzy. Trener Czarnogóry ma teraz poważny problem. W starciu w Podgoricy Ljubisa Tumbaković nie będzie mógł skorzystać ze sprawdzonej i chwalonej linii obrony.- Dużym problemem dla nas jest, że w tym meczu nie zagra jej kilku stałych bywalców.Prócz Maro Baszy i Żarka Tomasevića wypadł też Marko Simić. Środek obrony wobec umiejętności Roberta Lewandowskiego jest z kolei bardzo ważny. Pytanie jak z tym kłopotem poradzi sobie trener Tumbaković, który musi znaleźć kogoś do pary ze Stefanem Savićem (zawodnik Atletico Madryt - przyp. red). Obawiam się, że na kogokolwiek postawi, brak kontuzjowanych piłkarzy będzie bardzo widoczny - martwi się dziennikarz "Vijesti"Wspomniany przez niego Basza to rzeczywiście jeden z kluczowych piłkarzy defensywy, doceniany regularnymi występami w OSC Lille. Nasz rozmówca sugeruje, że Czarnogóra przez problemy w obronie właśnie straciła swój najmocniejszy punkt.- Najsilniejszą częścią zespołu była właśnie jego defensywa. Teraz pozytywów musimy szukać gdzie indziej. Na pewno w kadrze jest dobra atmosfera, każdy z graczy z pewnością zostawi na boisku serce, ale czy to wystarczy? - zastanawia się Radović. - Agresja, energia pragnienie zwycięstwa - to u nas nigdy nie zawodzi - dodaje.O boiskowej nieustępliwości rywala z Bałkanów biało- czerwonych zapewniać nie trzeba. O tym, że rywal w meczu nie odstawi nogi też. W Polsce mecz w Podgoricy pamiętamy jednak również przez pryzmat wydarzeń na trybunach - rzucanych krzesełek, kubków, petard i przerywanej przez to gry.- Nie sądzę by to się powtórzyło - twierdzi Radović. Po meczu, w eliminacjach do EURO 2016 z Rosją gdy Igor Akinfiejew został uderzony racą już tak straszne rzeczy się nie dzieją. Za trybuną północą i południową zamontowano zresztą ogrodzenie ochronne, co w praktyce uniemożliwia rzucenie czegoś na murawę. Także krewcy kibice, po karach nałożonych prze UEFA, zrozumieli, że posunęli się za daleko (Rosji został przyznany walkower 3:0 - przyp. red) Fani zamiast wspierać swoją reprezentację po prostu jej przeszkodzili. Nie wierzę, że to co działo się tu kiedyś, jeszcze się powtórzy - wyjaśnia nam dziennikarz i zapewnia, że teraz w Podgoricy będą liczyły się już tylko wydarzenia sportowe. - Kibicowanie się tu zmieniło - dodaje. Wracamy na boisko.Czarnogóra gwiazd pokroju Lewandowskiego nie ma. Ma za to kilku zawodników grających w mocnych klubach. Oprócz wspomnianego Baszy czy Savica, znanymi z gry w najsilniejszych ligach Europy są jeszcze Nikola Vukcević (SC Braga) czy Stevan Jovetić (Sevilla FC).- Jovetić, grając w Sewilli, powrócił na dużą piłkarska scenę. On ma olbrzymi talent, jest bardzo techniczny i kreatywny, ale nie on jeden. Podkreślić trzeb, że bardzo dobrze współpracuje też w ofensywnym tandemie z Fatosem Beqirajem z Dynama Moskwa. Ponadto, zwróciłbym uwagę na prawego obrońcę Adama Marusica, grającego w Belgii . Jest w znakomitej formie - chwali swego rodaka Radović.Największą postacią drużyny jest, a właściwie może bardziej był Mirko Vucinić. Gracz znany z występów w Juventusie Turyn czy Romie teraz zarabia pieniądze w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (Al-Jazira Club). Chociaż 33-latek jest aktualnym kapitanem reprezentacji Czarnogóry, to w kadrze nie grał od 12 listopada 2015 roku. Doznał poważnej kontuzji kolana. Do ekipy powrócił na mecz z biało-czerwonymi, chyba bardziej dla zrobienia dobrej atmosfery i wsparcia młodszych kolegów swym doświadczeniem. Szansy na grę przez pełnych 90 minut napastnik raczej nie dostanie. Oczywiście przypomnieć trzeba, że Vucinić strzelił już bramkę Polakom i jest drugim najlepszym strzelcem w historii reprezentacji, ale to teraz inny gracz.Z Vucinicem wiąże się jednak jeszcze jedna historia. Jest on pierwszym historycznym strzelcem gola dla reprezentacji Czarnogóry. Tak jak Stevan Jovetić zgrał bowiem w spotkaniu Czarnogóry z 24 marca 2007 roku. Właśnie w Podgoricy ich zbudowana miesiąc wcześniej od zera reprezentacja pokonała Węgrów 2:1.Ekipa Zorana Filipovicia wywołała w państwie prawdziwą euforię. Również sami piłkarze po ostatnim gwizdku cieszyli się jakby wygrali mistrzostwo Europy - te obrazki zostaną przywołane do świadomości kibiców we wspomnianym serialu o kadrze..- Pamiętam trudne warunki, mocno padało, a moi piłkarze walczyli jakby chcieli zginąć. Z trybun dostaliśmy niesamowite wsparcie i wygraliśmy - wspomina po latach pierwszy szkoleniowiec kadry.W meczu z Polską przez 90 minut możemy być pewni tego wszystkiego. Przelotny ma być tylko deszcz.