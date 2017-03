Arsene Wenger nie ma złudzeń. Alexis Sanchez i Mesut Oezil chcą odejść z Arsenalu

Negocjacje w sprawie nowych kontraktów Chilijczyka i Niemca stoją w miejscu od kilku miesięcy. W rozmowie z telewizją beIN Sports szkoleniowiec Arsenalu Arsene Wenger poinformował, że rozmowy z piłkarzami zostały wstrzymane do lata. - Na ten moment nie ma porozumienia. Doszliśmy do wniosku, że nie ma co tego przedłużać i do tematu wrócimy latem, a teraz skupimy się na piłce - przyznał Francuz.Pozostanie obu zawodników na Emirates Stadium wydaje się coraz mniej prawdopodobne. Zarówno Sanchez, jak i Oezil chcą rywalizować o najważniejsze trofea, czego Arsenal zdaje się im nie gwarantować. W trakcie swojego pobytu w Londynie piłkarzom ani razu nie udało się sięgnąć po mistrzostwo Anglii, a zmagania w Lidze Mistrzów kończą co sezon na 1/8 finału. - Rozumiem, że dla niektórych sezon bez mistrzostwa jest sezonem przegranym, ale ja się z tym nie zgadzam. Taki Liverpool nie wygrał rozgrywek ligowych od dwudziestu lat, a mimo to jest wielkim klubem - odniósł się do tych zarzutów Wenger.Sanchez do Arsenalu trafił w 2014 roku z Barcelony, a Oezil 12 miesięcy wcześniej z Realu Madryt . Największe zainteresowanie sprowadzeniem Chilijczyka wykazują Paris Saint-Germain, Chelsea oraz Juventus . W kontekście transferu Niemca wymienia się natomiast takie kluby jak Barcelona czy Manchester United.