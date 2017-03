PŚ w Planicy. Stoch czy Kraft? Polska czy Austria? Sezon jest dla nas wspaniały. Ostatni weekend tego nie zmieni

Stoch lata z czystą głową

Zmęczenie? Było, ale w Lahti

Brawo debiutant, brawo drużyna

Było problemy, ale - co w przypadku Stocha nie jest niczym nowym - błyskawicznie udało się je pokonać i znów jest dobrze, a może nawet znów będzie najlepiej.Jeszcze w niedzielę Stoch tracił do Krafta 86 punktów, a Austriak miał prawo oczekiwać, że swoją przewagę powiększy. W Vikersundzie startował po zwycięstwach w Oslo i Trondheim oraz po dwóch złotych medalach MŚ w Lahti. Ale podwójny mistrz olimpijski z Soczi zaatakował. Po 22. miejscu w Oslo i po piątej pozycji w Trondheim, na największym "mamucie" świata wygrał, a Kraft był dopiero piąty. Dla lidera PŚ był to pierwszy konkurs od 29 stycznia , którego nie ukończył na podium. Dla wicelidera był to najlepszy start od Sapporo, gdzie wygrał drugie zawody. A nawet najlepszy od tej części sezonu, w której Kamil dominował, wygrywając cztery starty z rzędu - w Bischofshofen, dwa w Wiśle i w Zakopanem.- Wygrana w Vikersund to była wielka nagroda za pracę moją i całego sztabu podczas Raw Air - mówi nam Stoch w Planicy. - Początek tego turnieju nie był łatwy, miałem trochę problemów z lewą nartą zaraz po wyjściu z progu - przypomina. - Szukaliśmy sposobu, jak to wyeliminować i cieszę się, że wspólnymi siłami znaleźliśmy rozwiązanie. Już na loty do Vikersundu mogłem jechać z czystą głową - opowiada Stoch.I przekonuje, że ostatni weekend sezonu też zaczyna w takim stanie. - Nie chcę w ogóle myśleć o punktach. Wy możecie podgrzewać atmosferę, ja się od tego odcinam. Najważniejsze, żeby się skupić, wykonać swoją pracę i czerpać z tego radość - mówi.Oczywiście Stoch chce zdobyć drugą w swej karierze Kryształową Kulę. W czwartek, jak niedawno w Vikersundzie, postanowił oszczędzać siły. Dlatego zrezygnował ze startu w kwalifikacjach. - Jestem bardzo zadowolony z obu jego skoków treningowych, mógł po nich śmiało odpocząć. Wiemy na pewno, że Kamil może pokonać Kraft - tłumaczy trener Stefan Horngacher.Kraft też się oszczędza. W Vikersundzie latał we wszystkich seriach, w Planicy jest już bardziej rozważny. W treningach porównał się ze Stochem, w obu wypadł minimalnie lepiej (209 i 234,5 m dały mu czwarte i drugie miejsce, Polak miał 202,5 i 231,5 m, co dało mu ósmą i trzecią pozycję) i najwyraźniej uznał, że to mu wystarczy. On też kumuluje w sobie wszystko, co najlepsze i też powtarza, że w wynikach może wydarzyć się wszystko, dlatego ważne jest wyłącznie jak najlepsze skakanie.Ci, którzy znają obu, nie mają wątpliwości - jeśli tylko pogoda nie przeszkodzi, czekają nas piękne pojedynki. Obaj rywale chcąc wygrać będą musieli wyzwolić z siebie wszystko, co jeszcze im zostało. Ile zostało Stochowi? - Czuję się bardzo dobrze, odpuszczam niektóre serie tylko dlatego, że loty pochłaniają dużo więcej energii niż skoki. Również psychicznej. Ciężki moment miałem w Lahti. Tam było dużo oczekiwań, medialnej presji, trudno się było odciąć od tego wszystkiego. I przyszło odrobinę zmęczenia po Azji. Ale to już za mną - deklaruje Kamil.Wygląda na to, że drobny kryzys również za jego kolegami. Drugi w czwartkowych kwalifikacjach Piotr Żyła mówił w rozmowie ze Sport.pl, że gdyby zależało to od niego, sezon nie skończyłby się wcale, skoki trwałyby cały rok. Maciej Kot latał na tyle dobrze w treningach, że i on odpuścił serię kwalifikacyjną, a Dawid Kubacki spisuje się tak solidnie, jak i w Vikersundzie, gdzie pomógł drużynie zająć drugie miejsce. - Też chciałbym, żeby ta zima jeszcze potrwała. Również dla mnie to najlepszy sezon w karierze - mówi nam Horngacher, który prowadząc Polskę kończy swój debiutancki sezon w roli pierwszego trenera reprezentacji. Czy już w debiucie będzie najlepszy? Nasza przewaga nad Austrią w Pucharze Narodów wygląda na bezpieczną, być może w sobotniej "drużynówce" jeszcze coś dołożymy do 263 pkt i w praktyce już wtedy będziemy mogli się cieszyć z końcowego zwycięstwa. A czy niedziela również będzie dla nas? Byłoby świetnie, ale jeśli Kraft się obroni, to nie zapominajmy, że tej zimy polskich niedziel było już wiele. - Jak na pierwszy rok pracy z nowym sztabem powinniśmy być bardzo zadowoleni z tego, co wspólnie osiągnęliśmy. Indywidualnie też będę bardzo zadowolony, nawet jeśli wszystko skończy się tak, jak jest teraz - mówi Stoch. Raz: ma rację, dwa: bez niepotrzebnej presji będzie lżejszy i może dolecieć dalej.