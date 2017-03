Puchar Świata. Planica czeka na rywalizację Stocha i Krafta

"Ja jestem w lepszej sytuacji? Nie wydaje mi się. Kamil to wspaniały zawodnik i ma rutynę w wygrywaniu najważniejszych konkursów. Zapowiada się bardzo interesujący weekend" - powiedział Kraft.Pochodzący z Salzburga zawodnik w Planicy może liczyć na wsparcie kilku tysięcy austriackich kibiców. Na to nie może narzekać także Stoch. W okolicach Kranjskiej Gory od Polaków aż się roi. Zajmują kawiarnie i bary, czekają na piątek, bo tego dnia odbędzie się pierwszy konkurs indywidualny. Drugi zaplanowany jest na niedzielę, a w sobotę rywalizować mają drużyny."Na kibiców zawsze możemy liczyć i oni są naszym motorem napędowym" - powtarza na każdym kroku Stoch.Obaj zawodnicy odpuścili czwartkowe kwalifikacje. Jak piszą austriackie media: "nikt nie chce odkrywać kart przed decydującą batalią". Obecnie dzieli ich 31 punktów, a przewagą cieszy się Kraft. Pogoda jest idealna. W czwartek świeciło słońce, a termometry wskazywały nawet 19 stopni. Pod obiektem, a właściwie kompleksem pięciu skoczni o różnych rozmiarach, kibice robili pikniki."Liczymy przede wszystkim na emocje . Oczywiście trzymamy kciuki za Kamila, ale już piękne jest to, że nadal jest w walce o Kryształową Kulę" - mówiła PAP grupa fanów z Bielska-Białej, która na słoweński finał skoków przyjeżdża od pięciu lat.Najbardziej zdenerwowani są bohaterowie weekendu - Stoch i Kraft."Teraz wszystko zaczyna się od nowa. Nie ma żadnego znaczenia, co było wcześniej, bo te dwa konkursy mogą zadecydować o całym sezonie. To, że mam parę punktów przewagi to oczywiście miłe, ale tak naprawdę nie jest to wiele warte" - mówi wprost Kraft, a Stoch dodaje: "Oczywiście, że się denerwuję, ale to chyba normalne".Podopieczny Stefana Horngachera swoje szanse ocenia 50 na 50. "Zobaczymy w niedzielę, ja to się skończy" - dodał.To byłaby druga Kryształowa Kula Stocha, wcześniej w cyklu triumfował w sezonie 2013/14. Kraft jeszcze nigdy nie okazał się najlepszy w całym sezonie. Ten rok jest bardzo udany dla niego. Zdobył chociażby dwa złote medale mistrzostw świata, podczas gdy Polak cieszył się tylko z podium w drużynie.Letalnica, na której odbędą się zawody, uważana jest za jedną z najbardziej nieprzewidywalnych skoczni w Pucharze Świata. Organizatorzy liczą na to, że zawodnicy polecą nawet na 250 m.