Ewolucja, a nie rewolucja. Legia według Dariusza Mioduskiego

- Halo, ja wtedy też tam byłem - pomachał w pewnym momencie Mioduski do dziennikarzy, którzy zaczęli wypytywać go o osiągnięcia Legii za kadencji poprzedniego prezesa Bogusława Leśnodorskiego. Do spotkania z nimi doszło w SkyBoksie na Łazienkowskiej, gdzie Mioduski oficjalnie przedstawił się jako nowy właściciel i prezes klubu.Na pytania odpowiadał przez blisko godzinę. - Nie spodziewałem się, że przyjdzie was tak dużo - śmiał się na początku. A potem zaczął omawiać te same kwestie, które poruszyliśmy z nim wcześniej w ekskluzywnym wywiadzie dla Sport.pl ( TUTAJ ).Przed briefingiem Mioduski spotkał się z Michałem Żewłakowem, który nadal - przynajmniej do końca sezonu - pozostanie na stanowisku dyrektora sportowego Legii. Odwiedził też w szatni piłkarzy, którzy w momencie, kiedy odpowiadał na pytania dziennikarzy, byli już w drodze do Sosnowca, gdzie do soboty przebywać będą na mini-zgrupowaniu - Do wczoraj chciałem, żeby moja rola jako prezesa nie była częścią dyskursu. Pilnowałem, by nie wyszło to na jaw. Ale prawda jest taka, że od początku miałem plan, by zostać prezesem. Nie traktuję tej funkcji tymczasowo, zostałem powołany na pięcioletnią kadencję - zdradził Mioduski.Zmiany w jego Legii wydają się być nieuniknione, ale to raczej będzie proces, bo na masowe zwolnienia w tej chwili się nie zanosi. Co nie znaczy, że nikt nie odchodzi. Z klubem oficjalnie pożegnali się Jakub Szumielewicz (członek zarządu), Jacek Mazurek i Jarosław Wójcik (szefowie legijnej akademii), Dominik Ebebenge (dyrektor ds. rozwoju - razem z Żewłakowem odpowiadał za transfery), Serweryn Dmowski (dyrektor ds. mediów i public relations) oraz Marcin Ungier (prezes fundacji Legii).Zmienił się także zarząd, oprócz Miduskiego zasiadać będzie w nim Jarosław Jankowski - wielki kibic Legii, który w ostatnich latach stał za odrodzeniem sekcji koszykówki . Nowego kształtu - a także bardziej oficjalnego, a co za tym idzie mniej decyzyjnego charakteru - nabrała również rada nadzorcza. Oprócz Leśnodorskiego, który zostanie jej przewodniczącym, zasiądą w niej Marian Owerko (m.in. stworzył od podstaw spółkę "Bakalland"), Jerzy Kowalski (m.in. jest członkiem zarządu spółki "Capital Park" działającej na rynku nieruchomości), Robert Jędrzejczyk (prawnik, który od 2014 roku prowadzi kancelarię "Robert Jędrzejczyk i wspólnicy"), a także żona Mioduskiego - Anna, dla której nie będzie to pierwsza styczność z Łazienkowską, bo w 2015 roku otworzyła i została ona prezesem zarządu Fundacji Legii, z którą pożegnała się koniec 2016 roku, gdy konflikt właścicielski narastał.Teraz konfliktu już nie ma. Idzie nowe. Ale nowe w tym momencie oznacza tyle, że w najbliższych miesiącach klub czeka spokój. - Legia potrzebuje zmian, ale nie rewolucji. Ja nigdy nie byłem rewolucjonistą. To musi odbywać się spokojnie i ja ten spokój muszę zapewnić. To, że nie ma już z nami kilku osób, nie znaczy, że klub przestał funkcjonować. On funkcjonuje normalnie, i to już dzisiaj - zapewnił Mioduski.I dodał: - Zasadą numer jeden w prowadzeniu organizacji jest dla mnie otoczenie się jak najlepszymi ludźmi. W Legii muszą tacy pracować. Będę próbował ich tutaj ściągnąć, ale to nie znaczy, że teraz ich w klubie w ogóle nie mamy. Dostaję dużo CV , wiem, że w Polsce jest wiele osób, które chcą tu pracować nawet za mniejsze pieniądze, niż chcieliby dostać w innych miejscach. Te najlepsze osoby, którymi chcę się otoczyć, dostaną dużą samodzielność. A sport i transfery? Na pewno nie będę naddyrektorem sportowym. Nie będę podejmował decyzji transferowych. W klubie powinny być i są osoby, które powinny to robić. Wierzę w jednostki, ale również w zespołowość.To właśnie zespołowość ma dla Legii kluczem do przyszłości. To znaczy tej najbliższej, bo do maja nadrzędnym celem jest mistrzostwo Polski.