ONICO AZS Politechnika Warszawska. Cezary Trybański: Na Torwarze jak w NBA

Adrian Komorowski: Oglądał pan z trybun mecz ONICO AZS Politechnika Warszawska - Jastrzębski Węgiel. Jak się panu podobało?

Siatkarze ONICO AZS Politechniki Warszawskiej nie zawiedli oczekiwań?

Grał pan w NBA, więc ma pan doskonałe porównanie. Czego brakuje ONICO AZS Politechnice Warszawskiej, żeby dorównać widowiskom najbardziej znanej ligi świata?

Będzie pan częściej gościł na meczach ONICO AZS Politechniki?

Cezary Trybański: - Atmosfera na meczu była rewelacyjna. Siatkarze ONICO AZS Politechniki Warszawskiej rozegrali kapitalny mecz, a kibice przez cały czas głośno ich wspierali. Dużą rolę w dopingu miał spiker, który profesjonalnie zachęcał fanów do wspierania zawodników. Bawiłem się świetnie.- Dali radę (uśmiech). Poziom meczu był naprawdę wysoki. Jastrzębski Węgiel grał dobrze, ale to Politechnika potrafiła postawić kropkę nad i.- Tylko i wyłącznie hali sportowej. W Warszawie brakuje obiektu, w którym można organizować widowiska takie jak w NBA. Działacze Politechniki na Torwarze radzą sobie jednak bardzo dobrze. Ściągają na trybuny tysiące kibiców i zapewniają im mnóstwo atrakcji. W przerwach bawią publicznością kiss camerą, co zaczerpnięte zostało właśnie z NBA.- Mojemu sercu najbliższa jest koszykówka, ale na meczu siatkówki bardzo mi się podobało. Z pewnością Politechnice w hali COS Torwar kibicować będę jeszcze nie jeden raz.