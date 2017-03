Aleksandar Prijović zagra w reprezentacji Serbii! Specjalne pozwolenie FIFA

Dlaczego? Prijović urodził się w Szwajcarii, ale z Serbii pochodzą jego rodzice . W młodości napastnik grał w młodzieżowych kadrach Serbii, ale potem zdecydował się na występy w reprezentacji Szwajcarii U-21. To zamykało mu drogę do ponownej gry w serbskich barwach, bo przepisy FIFA stanowią jasno: piłkarz, który zagrał w jakimkolwiek oficjalnym meczu reprezentacji (poza pierwszą kadrą), może zmienić barwy tylko raz.Serbia postanowiła jednak powalczyć i wystosowała do FIFA specjalną prośbę, a światowa federacja przychyliła się do niej. Tym samym spełni się "największe marzenie" Prijovicia, bo wielokrotnie podkreślał, że chciałby występować właśnie w tej reprezentacji.Jednak były napastnik Legii Warszawa będzie musiał trochę poczekać na debiut. - Jest kontuzjowany, ale prawie na pewno pojawi się na kolejnych zgrupowaniach - powiedział Muslin, selekcjoner reprezentacji Serbii. W piątek Serbowie zagrają na wyjeździe z Gruzją w meczu el. MŚ 2018. Obecnie zajmują drugie miejsce z 8 pkt - tracą dwa punkty do prowadzącej Irlandii i mają dwa punkty przewagi nad trzecią Walią oraz cztery nad czwartą Austrią.Prijović będzie mógł zadebiutować w czerwcu z Walią, o ile nie dozna kontuzji. Obecnie występuje w PAOK-u Saloniki, gdzie szybko stał się gwiazdą. W siedmiu meczach ligowych strzelił pięć goli i zaliczył asystę, a w Pucharze Grecji zdobył dwie bramki w trzech meczach.