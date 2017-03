El. MŚ 2018. Polacy wygrywali ze wszystkim z Europy, ale nie z Czarnogórą

Jak podaje portal hppn (historia polskiej piłki nożnej), biało-czerwoni rywalizowali z ponad 90 przeciwnikami z całego świata. Z Europy graliśmy i z wielkimi zespołami, i z tym maluczkimi, poza Kosowem, które dopiero rozpoczyna międzynarodową przygodę. Polska reprezentacja wygrywała z takimi potentatami, jak Włochy, Portugalia, Niemcy, Holandia, Hiszpania, Francja i Anglia.Ale na liście pokonanych wciąż brakuje - z Europy - Czarnogóry. Polacy dotąd nie wygrali też z Egiptem, Kamerunem, Koreą Płd., Kubą i Paragwajem. Być może w niedzielę z tej grupy podopiecznym trenera Adama Nawałki uda się wykreślić bałkański zespół. Zwycięstwo na stadionie pod Goricom przybliżyłoby Polaków do wyjazdu na mundial w Rosji w 2018 roku.Dwa mecze z Czarnogórą zakończone remisami odbyły się w eliminacjach MŚ 2014. Najpierw na inaugurację cyklu padł remis 1:1 w Podgoricy, a miało to miejsce 7 września 2012 roku. Mecz rozgrywany był na gorącym terenie, miejscowi kibice rzucali racami i petardami, gra była przerywana. Polacy prowadzili 1:0 po bramce Jakuba Błaszczykowskiego z rzutu karnego, ale do przerwy przegrywali 1:2. W drugiej części wyrównał Adrian Mierzejewski.Ostatnie 20 minut grali w liczebnym osłabieniu po czerwonej kartce dla Ludovica Obraniaka, ale wcześniej boisko - po czerwonej kartce - musiał opuścić też Savo Pavicevic. Rezultat w grze 10 na 10 już się nie zmienił.Rewanż odbył się niemal rok później, tj. 6 września 2013 na Stadionie Narodowym Warszawie . Dla Czarnogóry gola zdobył Dejan Damjanovic, zaś po pięciu minutach wyrównał Robert Lewandowski. Szansą na przełamanie serii remisów będzie niedzielne spotkanie w Podgoricy. Czwarty mecz odbędzie się 8 października na PGE Narodowym w Warszawie.Na własnym obiekcie Czarnogóra potrafiła (jako oddzielna reprezentacja gra od 2007 roku) zremisować z Anglią 2:2 w el. ME 2012 i 1:1 w el. MŚ 2014.