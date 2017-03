PŚ w Planicy. Adam Małysz: Stoch czy Kraft? Zdecydować może nawet to, jak się wyśpią

Łukasz Jachimiak: Za nami pierwsze loty w Planicy, w treningach Kamil Stoch i Stefan Kraft zaprezentowali się podobnie. O Kryształowej Kuli może zdecydować jeden skok?

Dbacie o to, żeby Kamil dobrze spał?

Ze startu w kwalifikacjach zrezygnowało aż sześciu z 10 najlepszych zawodników PŚ w lotach. Popatrzyli, jak w Vikersundzie odpuszczał Kamil i teraz go naśladują?

Zdołaliście przygotować jeszcze jakąś niespodziankę na finał Pucharu Świata, czy już wcześniej wykorzystaliście wszystko?

Błędów w skokach Stocha już nie ma?

Małysz: Kraft ma mój wielki szacunek

Co się musi stać, żeby Kamil Stoch zdobył Kryształową Kulę?

Kamil Stoch i Stefan Kraft, tak potrafią tylko najwięksi

Stoch 202,5 i 231,5 metra, miejsca ósme i trzecie, Kraft 209 i 234,5 m, pozycje czwarta i druga - takie wyniki w czwartkowych treningach uzyskali wicelider i lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Stoch traci do Krafta tylko 31 punktów, w piątek spróbuje dogonić Austriaka. Przed konkursem obaj postanowili oszczędzić siły, rezygnując ze startu w kwalifikacjach.Wszystko może zdecydować, nawet to że jeden się wyśpi lepiej, a drugi gorzej.- Staramy się, jak możemy. Dbamy o wszystko, na co mamy wpływ.- To jest kolejny weekend i kolejny dzień z lotami. Obciążenia są bardzo duże, zawodnicy muszą o siebie dbać, bo przed nimi jeszcze troje zawodów. Lot trwa do 10 sekund, na rozbiegu prędkości były nawet powyżej 107 km/h, zmęczenie naprawdę narasta z każdym skokiem. Trzeba uważać, żeby w niedzielę nie zabrakło siły. Jak się da, to trzeba odpoczywać.- Najważniejsze, jak zawsze, były główne imprezy. Chcieliśmy, żeby nam odpaliły mistrzostwa świata i wcześniej Turniej Czterech Skoczni. Te imprezy odpaliły, asy które w rękawie mieliśmy, już wyciągnęliśmy. Oczywiście na razie Kamil skakał tu w treningowym kombinezonie, na zawody wyciągnie nowy. No nie całkiem nowy, ale po prostu lepszy, to zawsze trochę pomaga psychicznie.- Jego praca nad wyeliminowaniem tego co nie grało i koncentracja na dobrych skokach przyniosły efekty. Jest bardzo dobrze.- Ale że on tyle skoczył w takiej sytuacji? Za to ma mój wielki szacunek. Na pewno w Planicy będzie groźny. Walka z Kamila z nim będzie pewnie do ostatniej chwili, do ostatniego skoku ostatniego konkursu - powiedział w rozmowie ze Sport.pl Adam Małysz.Na dwa konkursy przed końcem sezonu Kamil Stoch traci 31 punktów do Stefana Krafta. Dzięki wygranej w Vikersundzie Polak odrobił 55 punktów straty i ma realne szanse na zdobycie Kryształowej Kuli. Co musi się stać, by Stoch wygrał klasyfikację generalną po raz drugi?Stefan Kraft i Kamil Stoch walczą w tym sezonie o triumf w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Rywalizacja Polaka i Austriaka właśnie wkracza w decydującą fazę, a obaj skoczkowie pokazują, że sportowa ambicja nie przysłania im przyjacielskich relacji. Tak potrafią tylko najwięksi.