PŚ w Planicy. Piotr Żyła: Vikersund, Planica? Jeden pies. Mógłbym skakać cały rok

Łukasz Jachimiak: W Vikersundzie pobiłeś nieoficjalny rekord Polski w długości skoku, w Planicy zająłeś drugie miejsce w kwalifikacjach - chyba powalczysz o miejsca w czołówce?

W Vikersundzie poleciałeś 245,5 m, da się w Planicy osiągnąć jeszcze lepszy wynik?

Stefan Kraft stwierdził, że w Norwegii najdalej z Was mógł polecieć Maciej Kot, ale trochę się wystraszył wtedy, kiedy lądował na 244,5 m. Ty się boisz wielkich odległości i lądowań na płaskim?

Kończysz świetny sezon, najlepszy w karierze - z brązowym medalem MŚ indywidualnie, ze złotem w drużynie, z drugą pozycją w Turnieju Czterech Skoczni. Poskakałbyś jeszcze, skoro tak dobrze szło, czy jednak zmęczenie jest duże i czekasz na odpoczynek?

Gdybyś na koniec miał do wyboru - 230 metrów i same "20" za styl albo rekord Polski, ale delikatnie podparty po lądowaniu, to co byś wybrał?

A zwycięstwo w konkursie czy rekord świata?

W Planicy chyba nie da się pobić 253,5 m Stefana Krafta z Vikersundu?

Tak, dobrze mi się skacze, a jak się dobrze skacze, to jeden pies, na jakiej skoczni. Chociaż w Planicy na razie wszystkie trzy skoki miałem fajne, a w Vikersundzie ostatni dzień za dobrze mi nie wyszedł. Ale to już historia, teraz skupiam się na tym, żeby było fajnie i przyjemnie na koniec sezonu.- Tutaj tak dalekie latanie jest trudniejsze, ale na pewno się da tak polecieć. A czy się uda? Będę robił swoje i zobaczymy. Nie ma co się napalać na bicie rekordów, bo jak się człowiek napali, to równie dobrze może wylądować na 90. metrze.- Maciek nie był na coś takiego gotowy. Wcześniej skakał krócej, pierwszy raz przytrafiły mu się tak dobre warunki na dole i trochę nie wiedział, co zrobić. Myślę, że gdyby to był chociaż jego drugi tak długi lot, to dociągnąłbym do 250. metra albo i dalej. W sumie ja też może mogłem polecieć dalej niż 243, kiedy biłem rekord po raz pierwszy. Ale wtedy człowiek jeszcze nie był nauczony, jak się zachować. Skok na 245,5 był gorszy, ale bardziej się przyłożyłem i w końcówce wyciągnąłem więcej.- Fajnie by było, gdyby jeszcze zima potrwała. Gdybym ja był organizatorem, to cały rok mógłbym skakać (śmiech). Ale jak już się sezon kończy, to dobrze, że w Planicy. Tu jest bardzo przyjemnie.- Wiadomo, że drugą opcję! (śmiech)- Oj, nie wiem. Trudno tak gdybać. Na pewno długi skok cieszy ogromnie. A zwycięstwo? W sumie już kiedyś wygrałem (śmiech).- Nie da się, trochę jest za płasko. Chociaż. nigdy nie mów nigdy. A może ktoś dostanie na dole takiego ciąga, że poleci?- Ale że on tyle skoczył w takiej sytuacji? Za to ma mój wielki szacunek. Na pewno w Planicy będzie groźny. Walka z Kamila z nim będzie pewnie do ostatniej chwili, do ostatniego skoku ostatniego konkursu - powiedział w rozmowie ze Sport.pl