El. MŚ 2018. Mladen Kašćelan: Z Polską wygramy 1:0! Nasz Vucinić to gwiazda na miarę Lewandowskiego

Sebastian Staszewski: Jaki wynik meczu Czarnogóry z Polską byłby dla Pana idealny?

Jaki pojedynek zobaczymy w Podgoricy?

Pana kolega, Fatos Bećiraj, w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" stwierdził, że w niedzielę faworytem będzie Polska. Zgadza się Pan z napastnikiem Dinama Moskwa?

Dlaczego?

Czarnogóra czeka na to spotkanie z zapartym tchem?

Rozmawiał Pan już z kolegami z kadry?

Zwycięstwem z Danią udowodniliście, że walczycie o pierwsze miejsce w grupie E.

Co jest największą siłą waszej kadry?

Kto jest dziś największą gwiazdą reprezentacji Czarnogóry? Stefan Savić z Atletico Madryt czy może Stevan Jovetić z Sevilli?

Choć 34-letni Kašćelan swój ostatni ligowy mecz w Polsce rozegrał w grudniu 2011 roku, to do dziś świetnie wie, co piszczy w trawie naszych muraw. Aktualnie były pomocnik ŁKS-u Łódź i Jagiellonii Białystok gra w piłkę w dalekim Tosnie, na zapleczu rosyjskiej pierwszej ligi. I choć mecz obejrzy będąc 2860 km od Podgoricy, stolicy Czarnogóry, w niedzielę będzie kibicował kolegom - z obu reprezentacji.Mladen Kašćelan: 1:0. Dla nas, oczywiście. Niedzielny bój obejrzę z dodatkowym dreszczykiem emocji, bo moi koledzy będą po obu stronach boiska. Przecież grałem z większością waszych reprezentantów. W Jagiellonii Białystok spotkałem Igora Lewczuka, Thiago Cionka i zwariowanego Kamila Grosickiego. A w Ekstraklasie rywalizowałem z Łukaszem Teodorczykiem z Polonii Warszawa , Krzyśkiem Mączyńskim i Michałem Pazdanem z Górnika Zabrze, Kamilem Glikiem z Piasta Gliwice. Ten to dopiero zrobił karierę! W Polsce spędziłem prawie pięć lat. Dużo, bardzo dużo.Na pewno nie widowiskowy. Pięknego futbolu zabraknie, będzie za to walka, szarpanina. Będzie też dużo emocji. Powiedziałbym również, że zobaczymy starcie na charaktery.A moim zdaniem faworytem będzie Czarnogóra, malutkim, ale jednak faworytem.Bo gramy u siebie, bo będzie nas wspierała nasza publiczność, bo mamy silną drużynę. Poza tym będziemy mieli dodatkową motywację, bo ewentualna wygrana z Polakami pozwoli nam do was doskoczyć. To ważne, bo twierdzę, że sprawa awansu wyjaśni się w ciągu dwóch-trzech najbliższych kolejek.Tak, cały kraj. U nas futbol to sport numer 1, każdy się nim interesuje. Dlatego kiedy nadchodzi ważny mecz z silną drużyną, jak Polska, Szwecja czy Austria, to nasz naród popada w piłkarską euforię. Wszyscy będą oglądać niedzielne spotkanie!Oczywiście, ale szczegóły tych rozmów zostawię dla siebie. Powiem tylko, że dzwoniłem do Beciraja i Stefana Mugosa z Karlsruher, rozmawiałem też z moim druhem Vladimirem Boljeviciem, pamiętacie go pewnie z Cracovii, teraz gra na Cyprze. I powiem wam tyle: Czarnogórcy nie boją się nikogo! Nawet, jakby jutro przyjechała do nas Brazylia czy Argentyna i tak podjęlibyśmy walkę. Chłopaki wierzą w swoje umiejętności.To nasz cel! Pokonaliśmy dobrą drużynę i pojawił się impuls. A jeśli ogrywa się Danię, to trzeba mieć ambicje, by wygrać całą grupę. Nie lubimy porażek, taka już nasza natura.Organizacja gry, dyscyplina, jedność. To zespół, który ma indywidualności, ale w sumie gra prosty futbol, oparty na twardej walce. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. W każdej formacji jest lider, ale na samym końcu liczy się zespół. Tym pokonamy Polskę.Obaj trzymają zespół w ryzach. Savić w obronie, Jovetić - w ataku. Dodatkowo obaj są w wielkiej formie. Ale dla mnie liderem i najlepszym piłkarzem zawsze będzie Mirko Vucinić.