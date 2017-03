PŚ w skokach narciarskich. Piotr Żyła drugi w kwalifikacjach! Kamil Stoch i Stefan Kraft nie odkryli kart

Małysz: Kraft ma mój wielki szacunek

Co się musi stać, żeby Kamil Stoch zdobył Kryształową Kulę?

Kamil Stoch i Stefan Kraft, tak potrafią tylko najwięksi

Kwalifikacje wygrał Johann Andre Forfang (241,5 m), ale został zdyskwalifikowany za nieprawidłowy kombinezon. Dzięki temu Piotr Żyła (226 m) przesunął się na drugie miejsce, okazał się (pod względem punktów) niewiele gorszy od Roberta Johanssona (233 m). Do piątkowego konkursu awansował również Dawid Kubacki (16. miejsce, 215 metrów). Jan Ziobro skoczył tylko 200 metrów i zajął 46. miejsce, przez co nie weźmie udziału w konkursie. Czwarte miejsce z rekordem Włoch (230,5 m) zajął Alex Insam, podopieczny Łukasza Kruczka, byłego trenera polskiej kadry Najlepsi skoczkowie postanowili nie odkrywać kart. Ze swoich prób zrezygnowali Stefan Kraft, Kamil Stoch, Maciej Kot , Andreas Wellinger, Michael Hayboeck i Noriaki Kasai. Z tych, którzy oddali swoje skoki, najlepszy był Jurij Tepes - aż 238 metrów.Początek piątkowego konkursu indywidualnego o 15.00, godzinę wcześniej odbędzie się seria próbna. Relacja na żywo w Sport.pl - to jest twój live!- Ale że on tyle skoczył w takiej sytuacji? Za to ma mój wielki szacunek. Na pewno w Planicy będzie groźny. Walka z Kamila z nim będzie pewnie do ostatniej chwili, do ostatniego skoku ostatniego konkursu - powiedział w rozmowie ze Sport.pl Adam Małysz Na dwa konkursy przed końcem sezonu Kamil Stoch traci 31 punktów do Stefana Krafta. Dzięki wygranej w Vikersundzie Polak odrobił 55 punktów straty i ma realne szanse na zdobycie Kryształowej Kuli. Co musi się stać, by Stoch wygrał klasyfikację generalną po raz drugi?Stefan Kraft i Kamil Stoch walczą w tym sezonie o triumf w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Rywalizacja Polaka i Austriaka właśnie wkracza w decydującą fazę, a obaj skoczkowie pokazują, że sportowa ambicja nie przysłania im przyjacielskich relacji. Tak potrafią tylko najwięksi.