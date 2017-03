Dariusz Mioduski: Nie zależy mi na tym, żeby być gwiazdą. Będę innym prezesem, niż Leśnodorski [ROZMOWA]

Bartłomiej Kubiak: Przejmuje pan gabinet po Bogusławie Leśnodorskim?



Dariusz Mioduski: Pewnie tak, ale tylko na początku. Mamy na Legii trochę problem z miejscem. A nawet nie tyle z miejscem, ile z jego zagospodarowaniem. Ja nienawidzę biur, które są zamknięte, brakuje w nich dużych otwartych przestrzeni. A w tej chwili tak to wygląda - korytarz i mnóstwo pokoi, często zamkniętych. Uważam że ludzie - np. pracujący w dziale marketingu - powinni mieć ze sobą styczność, być bliżej siebie. Dlatego myślę o nowej aranżacji, mam już w głowie pewien pomysł, ale wezmę się za niego pewnie za kilka miesięcy. W tej chwili są inne, pilniejsze potrzeby.



Jakie?



- Najważniejsza to ustabilizowanie sytuacji w klubie. Poprawienie atmosfery, która w ostatnich miesiącach tak zgęstniała, że można było ją kroić nożem. W sumie nie ma się co dziwić - wiele osób w klubie nie wiedziało na czym stoi. Na szczęście teraz już wie, wracamy do normalności.



Dariusz Mioduski będzie innym prezesem niż Bogusław Leśnodorski?



- Na pewno mam inny styl działania, choć nie oznacza to, że kierunek rozwoju Legii się zmieni. Boguś realizował naszą wspólną wizję. Ale prezesem będę innym niż on. To naturalne.



Jakim?



- Mam nadzieję, że bardzo dobrym. Ale moją ambicją nigdy nie było zostać gwiazdą medialną. Mój styl funkcjonowania jest inny od Bogusia. Uważam, że prezes takiego klubu jak Legia nie musi być gwiazdą. Jego rolą jest być skutecznym, musi sprawiać by ta maszyna działała jak najlepiej. Dlatego moja działalność będzie na razie bardziej skierowana do środka, niż na zewnątrz.



Zdaję sobie jednak sprawę, że obecna funkcja będzie wymagała ode mnie też kontaktu ze światem zewnętrznym. Uciekał od niego nie będę, ale styl komunikacji na pewno trochę się zmieni. Będzie bardziej wyważony, powściągliwy. Ale też transparentny. Przede wszystkim transparentny, bo bardzo mi zależy na tym, by kibice i wszyscy zainteresowani wiedzieli, co się w klubie dzieje.



Tak samo jak poprzedni prezes będzie pan podawał jako pierwszy na Twitterze inicjały nowych zawodników?



- Nie, tego nie będzie.



A co będzie dalej z pana działalnością w ECA (Europejskie Stowarzyszenie Klubów, od września 2015 r. Mioduski zasiada w jego zarządzie)?



- Nadal się będę w nią angażował. Cały czas bardzo zależy mi, by Legia była obecna nie tylko w naszym środowisku, ale istniała też w przekazie globalnym, na arenie międzynarodowej.



To może w końcu kibice dowiedzą się co pan tam robi, bo w czasach waszego konfliktu właścicielskiego przekaz do mediów popłynął taki, że nie robi pan tam nic.



-W trakcie konfliktu właścicielskiego dowiedziałem się na swój temat wiele ciekawych rzeczy, ale ten rozdział już zamknijmy. W działaniach na arenie międzynarodowej chodzi przede wszystkim o budowanie relacji i wiarygodności. Prawda jest taka, że bez takich działań, będziemy zaściankiem wielkiej piłki. Jeśli chcemy być częścią elity, to musimy funkcjonować na jej poziomie. Trzeba mieć kontakty, wiedzę, wpływy. Inaczej się nie da. Wiadomo, że nigdy nie będziemy mieć takich możliwości, by ściągać do siebie najlepszych zawodników na świecie, ale jeśli odpuścimy na innych polach, nie będziemy próbować walczyć o swoje w strukturach europejskich, to nikt się o nas nie upomni. Zachodnie kluby funkcjonują jak potężne firmy. Jeśli nie będziemy szli w tym kierunku, przepadniemy.



Dla wielu kibiców przejęcie przez pana Legii wiąże się z wprowadzeniem do niej kultury korporacji, z powrotem ITI.



- Trochę mnie to śmieszy. Nigdy nie byłem ani nawet nie miałem ochoty pracować w żadnej korporacji. A porównywanie obecnej Legii do tej z czasów ITI też jest delikatnie mówiąc niestosowne. Sposób komunikowania, traktowania kibiców jak za czasów ITI, to nie jest model, który mnie interesuje. On na pewno nie wróci. Proszę pamiętać, że od trzech lat jestem większościowym udziałowcem Legii i kierunek, w jakim się rozwijała Legia w ostatnim czasie, to w dużej mierze



To jak zmieni się Legia?



- Z punktu widzenia kibiców w ciągu najbliższych paru miesięcy nie będzie widać wielu znaczących zmian. Najważniejsze jest teraz i zawsze będzie zdobycie mistrzostwa Polski oraz ustabilizowanie sytuacji w klubie, polepszenie atmosfery. To jest podstawa. Będziemy pracować, rozmawiać, starać się zrozumieć, co można zrobić lepiej. A co za tym idzie, przygotowywać się do coraz bardziej długofalowego działania. Zależy mi, by wykorzystać te aktywa, które mamy.



Personalnie Legia się nie zmieni ?



- Jest kilka osób, które opuszczą klub, ale masowych zwolnień - jak pisało się w niektórych mediach - nie będzie. Nazwiska tych, którzy odejdą, są już powszechnie znane. Od strony sportowej jedyną ważną osobą, która zadeklarowała odejście, jest Dominik Ebebenge. Ale to też nie jest tak, że Dominik zniknie z dnia na dzień. Przez kilka miesięcy będziemy jeszcze w innej formule współpracować. A reszta? Najwięcej zmian dotknie akademii. Ze stanowiskami pożegnają się Jacek Mazurek i Jarek Wójcik. Być może odejdzie jeszcze jeden czy dwóch trenerów. Ale to koniec. Wielkiej rewolucji bym się nie spodziewał. Z mojej punktu widzenia każda osoba, która chce pracować w tym klubie, dostanie swoją szansę, by się wykazać i dalej funkcjonować. Żadnej miotły, ścinania głów nie planuję. Chcę stabilizacji.



Czy już wiadomo, kto zastąpi tych, których pan wymienił - Mazurka, Wójcika, Ebebenge?



- Mówimy o osobach, które pracują w klubie i wolałbym najpierw porozmawiać z nimi, niż mówić o tym publicznie. W ciągu kilku najbliższych dni wszystko powinno być jasne.



Kiedy ostatni raz rozmawiał pan z Leśnodorskim?



- Rozmawiamy codziennie.



A z Maciejem Wandzlem?



- Ostatni raz chyba dzień przed planowanym podpisaniem umowy dotyczącej shoot-outu, czyli jakoś ponad miesiąc temu.



W mediach pojawiają się informacje, że przejmując Legię, rozbił pan duet Leśnodorski-Wandzel. Obaj panowie mówią jednak, że to nieprawda.



- W ogóle nie patrzę na to przez pryzmat jakiegoś rozbicia. Na temat moich wspólników zawsze mówiłem to, co myślę. A myślę, wręcz jestem głęboko o tym przekonany, że gdybym od początku w klubie był tylko z Bogusiem, to do konfliktu na taką skalę na pewno by nie doszło. OK, pojawiałyby się między nami różnice zdań - na wiele spraw patrzymy inaczej - ale nie poróżnilibyśmy się aż tak bardzo. Bo choć jesteśmy jak ogień i woda, to nasze DNA jest bardzo podobne. Dlatego uważam, że gdyby nie było trzeciego wspólnika, dogadalibyśmy się bez głośnego sporu.



No i w końcu się dogadaliśmy. 14 lutego mieliśmy podpisać umowę dotyczącą licytacji. Wszystko - po długich i wyczerpujących negocjacjach z Maćkiem Wandzlem - było już ustalone, wraz z naszymi żonami szykowaliśmy się do podpisania umowy, ale ostatecznie tego nie zrobiliśmy. Odezwał się Boguś, który wcześniej długo nie angażował się w negocjacje i zaproponował, żebyśmy pogadali. Zgodziłem się. Spotkaliśmy się jeszcze tego samego dnia. Po kilku godzinach rozmów było jasne, że jesteśmy w stanie się dogadać. Boguś zrozumiał, że to najlepsze wyjście dla klubu. Ja też tak to postrzegałem, dlatego pryncypia ustaliliśmy praktycznie od razu. Później przez kilka tygodni dogrywaliśmy tylko szczegóły.



Za co teraz w klubie odpowiadać będzie Leśnodorski?



- Zostanie szefem rady nadzorczej. To ważna funkcja. Jako przewodniczący nie będzie jednak włączony w codzienne życie klubu. Ale ja zawsze będę słuchał jego opinii, liczył się z jego zdaniem i w zarządzaniu Legią opierał się o jego mądrość i doświadczenia zdobyte w ostatnich latach.



Rada nadzorcza będzie miała wpływ na transfery?



- W poprzedniej konstrukcji, kiedy mieliśmy spółkę Legia Holding, miała, tzn. akceptowała transfery. Teraz już nie. Obecna rada będzie miała bardziej charakter statutowy, wynikający z kodeksu handlowego, czyli będzie zatwierdzać np. sprawozdania finansowe, kwitować zarząd itd. Oprócz Leśnodorskiego zasiądą w niej Marian Owerko, Jerzy Kowalski, Robert Jędrzejczyk i moja żona, Ania.



Leśnodorski miał wielu zwolenników na trybunach. Nie obawia się pan, że teraz po przejęciu klubu, kibice staną przeciwko panu?



- Nie, nie obawiam się. Od trzech lat jestem większościowym udziałowcem Legii i zawsze byłem zwolennikiem dialogu. Wiem, że najważniejsze dla kibiców jest dobro klubu, który kochają, stabilny rozwój, sukcesy sportowe i otwarcie na współpracę ze strony zarządu. Mamy więc takie same cele, bo dla mnie, jako właściciela, prezesa zarządu, ale także kibica Legii, ważne są dokładnie te same rzeczy. W zakresie relacji z kibicami nic się nie zmieni. Dialog to jest jedyna droga, którą ustaliliśmy wspólnie z Bogusiem trzy lata temu. Do zarządu zaprosiłem osobę, która będzie teraz będzie dbała o ten obszar. Mam tu na myśli Jarka Jankowskiego. Przez ostatnie lata udzielał się on w naszej sekcji koszykówki. Jest kibicem Legii od dziecka, doskonale zna to środowisko - rozumie je. A do tego posiada też umiejętności biznesowe i osiągnięcia na tym polu.



Słyszałem, że to właśnie pan Jankowski - a nie przedstawiciele Polskiej Rady Biznesu - okazał się kluczowy w zażegnaniu waszego konfliktu. To prawda?



- Kilka osób pomagało nam w tym procesie ale tak jak powiedziałem wcześniej, mimo iż jesteśmy z Bogusiem jak ogień i woda, we dwóch rozmowy zawsze szły nam lepiej. A co do Jarkam to w ostatnich tygodniach rzeczywiście przegadaliśmy razem wiele godzin. Ma wyczucie i zrozumienie, szczególnie kwestii kibicowskich. Od samego początku chciałem, by partycypował w naszych rozmowach.



Jego wejście do zarządu oznacza, że idą lepsze czasy dla koszykarskiej Legii?



- Już jakiś czas temu założyliśmy sobie, że koszykówka będzie bardzo ważną częścią legijnej społeczności. To się nie zmienia. Na pewno będziemy dalej tę sekcję rozwijać. Wszyscy mamy nadzieję, że Legia w tym roku awansuje do ekstraklasy. Jeśli to się uda, staną przed nami duże wyzwania - m.in. związane z infrastrukturą. Wierzę, że jesteśmy sobie w stanie z nimi poradzić. Znajdziemy środki. Trzymamy mocno kciuki za awans.