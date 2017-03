Liga Mistrzów. Bayern Monachium - Real Madryt. Lewandowski: Bayern wcale nie ma mniej gwiazd od Realu

- Dlaczego Real miałby być najbardziej popularnym klubem? Bayern wcale nie ma mniej gwiazd. To sprawi, że pojedynek będzie jeszcze bardziej interesujący. W Bayernie pamiętamy o porażkach z 2014 roku (0-1 i 0-4 w półfinale LM, Lewandowski był wtedy piłkarzem Borussii Dortmund ). Wiemy, na co nas stać i postaramy się narzucić Realowi nasz styl gry Pomimo poważnego zainteresowania ze strony Realu Lewandowski niedawno zdecydował się przedłużyć kontrakt z Bayernem. Dlaczego? - W Monachium piłkarze mają takie same warunki do osiągnięcia sukcesu jak w Madrycie. A ja chcę osiągać sukcesy w Bayernie. W tym sezonie możemy wygrać wszystko. Triumf w Lidze Mistrzów jest dla mnie motywacją do rozwoju. Na naszą korzyść działa to, że w tym sezonie wszyscy piłkarze są zdrowi i gotowi na kluczową fazę rozgrywek.Lewandowski wypowiedział się również na temat Złotej Piłki i tego, czy chciałby ją wygrać. - Przede wszystkim jestem członkiem zespołu i walczę o tytuły z Bayernem, ale oczywiście zwracam uwagę również na takie rankingi. Chciałbym kiedyś wygrać Złotą Piłkę. Ale stanie się to tylko jeśli będę zdobywał trofea. Zwycięstwo w Lidze Mistrzów zwiększy moje szanse. W ostatnich latach zawsze mieliśmy pecha w decydujących momentach albo nie byliśmy w najlepszej dyspozycji.Lewandowski został zapytany również o sytuację z niedawnego meczu z Borussią Moenchengladbach, gdy w dobrej sytuacji nie podał piłki Arjenowi Robbenowi, który był wyraźnie niezadowolony z tego powodu, tylko spróbował uderzenia na bramkę. - Wytłumaczenie jest bardzo proste: wiedziałem, że Arjen może być na spalonym.