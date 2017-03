Transfery. "AS": AS Monaco odrzuciło ofertę za Kyliana Mbappe w wysokości 110 mln euro!

Propozycję miał złożyć nieujawniony z nazwy angielski klub. Gdyby taki transfer doszedł do skutku, byłby to transferowy rekord - do tej pory najwięcej kosztował Paul Pogba ( Manchester United wydał na niego ok. 105 mln euro). "AS" nazwał francuskiego piłkarza "perłą francuskiego futbolu", natomiast "Marca" pisze o "perle rynku transferowego". 18-letni Mbappe jest rewelacją tego sezonu, w 21 meczach ligowych strzelił 10 goli. Do tego zdobywał bramki w obu meczach Monaco z Manchesterem City w Lidze Mistrzów (6-6 w dwumeczu, awansowali Francuzi dzięki bramkom wyjazdowym). Mbappe jest porównywany do Thierry'ego Henry'ego, a niedawno został powołany do reprezentacji Francji Pod wielkim wrażeniem jego umiejętności jest trener Realu Madryt Zinedine Zidane. Polecał młodego piłkarza do Realu już trzy lata temu. Mbappe odwiedził nawet ośrodek treningowy Valdebebas i spotkał się z Cristiano Ronaldo, ale ostatecznie trafił do Monaco. - Byłem zachwycony, gdy Zidane, najlepszy piłkarz w historii Francji zadzwonił do mnie, ale nie przeszedłem do Realu, bo nie chciałem wyprowadzać się z Francji w tak młodym wieku - wytłumaczył swoją decyzję piłkarz w rozmowie z ESPN.