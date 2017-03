Transfery. "Ekstra Bladet": Chińskie kluby interesują się Kamilem Wilczkiem

Krychowiak nie zagra z Czarnogórą

Krychowiak dostał zakaz od PSG

Boniek: Staramy się pomóc Krychowiakowi

Krychowiak pokłócił się z kolegą na treningu

- Słyszałem o zainteresowaniu, ale niewiele. Takimi rzeczami zajmuje się mój agent. Dogadaliśmy się, że nie rozmawiamy o sprawach transferowych w trakcie sezonu. Po nim usiądziemy i rozpatrzymy wszelkie propozycje - powiedział Wilczek.Były król strzelców ekstraklasy w barwach Piasta Gliwice gra w duńskim Broendby od tego sezonu. Jest czołową postacią swojego zespołu. W 25 meczach ligowych strzelił aż 13 goli i zaliczył 7 asyst. Do tego dołożył cztery gole i cztery asysty w ośmiu meczach eliminacji Ligi Europy. Po 26 kolejkach ligi duńskiej Broendby jest drugie w tabeli ze stratą 12 pkt do pierwszej FC Kopenhagi, ale wyprzedza trzecie Lyngby aż o 13 pkt. W ostatniej kolejce z tym zespołem Wilczek zdobył hat-tricka i jest trzecim najlepszym strzelcem ligi.Grzegorz Krychowiak nie zagra z Czarnogórą ze względu na kontuzję żebra. Ile będzie pauzował?PSG zabroniło Grzegorzowi Krychowiakowi wypowiadać się na tematy związane z klubem podczas zgrupowania reprezentacji Polski.- Bywają takie momenty, gdy zawodnik gra mało w klubowej drużynie, albo go rozbijają inne sprawy, ale jeden mecz zawsze może zagrać na odpowiednim poziomie. I takie jest nasze zdanie w sprawie Grzegorza - powiedział w rozmowie ze Sport.pl Zbigniew Boniek.Na treningu PSG Polak miał zetrzeć się ostro z Presnelem Kimpembe, co doprowadziło do ostrej kłótni pomiędzy graczami.