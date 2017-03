El. MŚ 2018. Czarnogóra - Polska. Selekcjoner Czarnogóry: Zazdroszczę Adamowi Nawałce

Krychowiak nie zagra z Czarnogórą

- Wiadomo, że to Lewandowski przyprawia każdego trenera o największy ból głowy. To klasa światowa. Obserwowałem mecze Polaków i mogę powiedzieć, że cała drużyna prezentuje poziom światowy, nie tylko Lewandowski.- Polska ma wyjątkowe pokolenie piłkarzy. Jej atutem jest też doświadczenie, skład drużny nie uległ w ostatnim czasie zmianie. Ale postaramy się wygrać. Zazdroszczę trenerowi, że ma tak dobrych graczy, jak: Zieliński, Błaszczykowski, Krychowiak, Piszczek, Glik, Fabiański. Wszyscy są wyjątkowi. Wziąłbym wszystkich do siebie. Cała rozmowa w "Super Expressie". Grzegorz Krychowiak nie zagra z Czarnogórą ze względu na kontuzję żebra. Ile będzie pauzował?PSG zabroniło Grzegorzowi Krychowiakowi wypowiadać się na tematy związane z klubem podczas zgrupowania reprezentacji Polski.- Bywają takie momenty, gdy zawodnik gra mało w klubowej drużynie, albo go rozbijają inne sprawy, ale jeden mecz zawsze może zagrać na odpowiednim poziomie. I takie jest nasze zdanie w sprawie Grzegorza - powiedział w rozmowie ze Sport.pl Zbigniew Boniek.Na treningu PSG Polak miał zetrzeć się ostro z Presnelem Kimpembe, co doprowadziło do ostrej kłótni pomiędzy graczami.