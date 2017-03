Liga Mistrzów FIBA. Ponitka poprowadził Pinar do zwycięstwa

Polak przebywał na parkiecie 36 minut, trafił 7 z 13 rzutów za dwa punkty, dwa z trzech zza linii 6,75 m oraz pięć z sześciu wolnych. Miał też najwyższy spośród zawodników obydwu drużyn indeks ewaluacji (brane sa pod uwagę wszystkie elementy statystyk) - 28.Stawką dwumeczu jest awans do turnieju finałowego Final Four LM (28- 30 kwietnia ).W drugiej kwarcie gospodarze prowadzili różnicą nawet 15 pkt (38:23), ale w kolejnych odsłonach koszykarze z Włoch zmniejszali straty.We wtorek w tej samej fazie rozgrywek inny turecki zespół Banvit Bandirma, z Damianem Kuligiem w składzie, uległ we własnej hali MHP Riesen Ludwigsburg 87:92.