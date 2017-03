Ekstraklasa. Jarosław Niezgoda - napastnik, który pracuje na szansę w Legii

Nie przekonał Czerczesowa

Dostosowanie do stylu kluczem do sukcesu

39,3 proc. - przy takiej części strzelonych przez Ruch goli w lidze ma udział Niezgoda (dane EkstraStats.pl ). Tylko Konstantin Vassiljev z Jagiellonii Białystok (52 proc.) i Robert Pich ze Śląska Wrocław (62,5 proc.) mają większy wpływ na swoje drużyny. Chociaż ten sezon jest dla 22-latka debiutanckim w ekstraklasie, to wypożyczony z Legii do Ruchu napastnik zachwyca. W obecnych rozgrywkach zdobył już 10 bramek, skuteczniejsi są tylko: Vassiljev, Marcin Robak, Fedor Cernych i Nemanja Nikolić. Każdy z nich jest od Niezgody bardziej doświadczony, każdy gra (grał) w klubie z czołowej trójki tabeli.Chociaż przy Łazienkowskiej wiążą z młodym napastnikiem duże nadzieje, to ten już może być uznawany za mały wyrzut sumienia stołecznego klubu. Zimą w Legii rozważano wcześniejsze ściągnięcie Niezgody z Chorzowa, jednak ostatecznie zdecydowano się nie tylko na zakontraktowanie Daniela Chimy Chukwu, ale też wypożyczenie Tomáša Necida. I kiedy Nigeryjczyk leczy kontuzję, a Czech przestał łapać się do kadry meczowej, 22-latek strzela kolejne gole dla Ruchu. Jego dwie ostatnie bramki dały drużynie Waldemara Fornalika zwycięstwa z Lechią Gdańsk (2:1) i Zagłębiem Lubin (1:0). Niezgoda strzelił też gola Legii, kiedy Ruch sensacyjnie pokonał ją w Warszawie 3:1.- Zimą odciąłem się od spekulacji. W Chorzowie jest mi dobrze, każdego dnia staram się jak najlepiej wykonywać swoją pracę. W Ruchu gram regularnie, rozwijam się. W Legii, z uwagi na dużą konkurencję, pewnie nie byłoby tak kolorowo. Jestem młodym zawodnikiem i w tym momencie najważniejsze jest dla mnie zdobywanie doświadczenia - powiedział zaraz po tamtym spotkaniu Niezgoda.Na Łazienkowską 22-letni zawodnik trafił w styczniu zeszłego roku z Wisły Puławy, gdzie 66 meczach zdobył 24 bramki. Chociaż napastnikiem interesowały się m.in. Cracovia i Jagiellonia, to ten zdecydował się na opcję najtrudniejszą.- To była decyzja Jarka. Było kilka innych propozycji, ale on był świadomy jakie są plusy i minusy pójścia do konkretnych zespołów. Wybrał najtrudniejszą opcję, a więc Legię, gdzie konkurencja jest duża. Ale Jarek ma bardzo duży potencjał, nie ma w nim żadnego strachu i jeśli chce się coś w życiu osiągnąć trzeba zaryzykować. Wtedy sukces smakuje podwójnie - mówił w rozmowie ze Sport.pl menedżer zawodnika, Marek Citko.- Dynamiczny, szybki, obunożny. Potrafi zaskoczyć nieszablonowym zagraniem. Nawet rywale doceniają go za luz w polu karnym - opisywał piłkarza Kamil Dylda, dyrektor sportowy Wisły.Niezgoda przy Łazienkowskiej błysnął zaraz po transferze. Stanisław Czerczesow zabrał go na obóz z pierwszym zespołem, a ten odpłacił się dobrą grą. Napastnik wystąpił w trzech sparingach (z PSC Elite Team USA, NK Zavrc i Stabaekiem IF) - strzelił w nich jednego gola i zanotował dwie asysty. Przez obserwatorów zgrupowania został nazwany nawet jednym ze zwycięzców okresu przygotowawczego.- Nie będę rzucał deklaracji, że przyszedłem tu grać od razu w pierwszej jedenastce, bo wiem, że przede mną sporo nauki. Chcę jednak pokazać trenerowi, że zawsze może na mnie liczyć - mówił wtedy Niezgoda.I chociaż młody napastnik przy Nikoliciu i Aleksandarze Prijoviciu szans na grę nie miał, to swoją wartość udowadniał w trzecioligowych rezerwach. W 10 meczach strzelił 10 goli. - Planem Czerczesowa było to, by Jarek trenował z pierwszym zespołem, a w miarę możliwości grał w rezerwach. Poza tym w trakcie rundy Niezgodzie przytrafiła się kontuzja, która ciągnęła się za nim przez kilka tygodni - opowiadał trener zespołu Krzysztof Dębek.I dodawał: - Jarek musiał nauczyć się funkcjonować w wielkim klubie. Mówił mi, że przeprowadzka z Puław do Warszawy była dla niego dużym przeskokiem. Nie obyło się bez trudnych momentów, ale to normalne u młodego zawodnika.- Ma naprawdę dobry drybling, podoba mi się u niego timing przy wychodzeniu do prostopadłych piłek. Słowem, jeśli chodzi o umiejętności jestem spokojny, że poradzi sobie w Legii. Bardzo ważna będzie psychika. Ale on jest mocny mentalnie - podchodzi do wszystkiego bardzo spokojnie i ma świadomość, że żeby coś osiągnąć trzeba czasami podjąć ryzyko. Wierzę, że talent Jarka w Warszawie eksploduje - mówił Citko.I talent Niezgody eksplodował, ale nie w stolicy. Obecny sezon 22-latek zaczął jeszcze w rezerwach Legii, w pierwszym zespole zagrał 74 minuty ligowego meczu z Arką (1:3). Ostatniego dnia sierpnia mistrzowie Polski wypożyczyli go jednak do Ruchu, gdzie ten otrzymał nie tylko zaufanie, ale też prawdziwą szansę pokazania umiejętności w ekstraklasie. Chociaż Niezgoda zachwyca, otrzymuje pochwały, a nawet jest porównywany do Roberta Lewandowskiego, to zdaniem Piotra Włodarczyka nie jest to jeszcze piłkarz gotowy do gry w pierwszej jedenastce Legii.- Bardzo dobrze się stało, że Jarek zimą został w Chorzowie. Tam się rozwija, ma mocną pozycję, gra regularnie, o co przy Łazienkowskiej byłoby mu znacznie trudniej. I to nawet mimo faktu, że na razie rozczarowuje Necid, a Chukwu leczy kontuzję. Trener Jacek Magiera w roli napastnika odkurzył Miroslava Radovicia i on oczekiwania spełnia - mówi były napastnik m.in. właśnie Ruchu i Legii.I dodaje: - Niezgoda w Chorzowie może się podobać, ale to jak poradzi sobie przy Łazienkowskiej nadal jest niewiadomą. Wszystko z uwagi na oczekiwania i styl obu drużyn. Gra w Legii i Ruchu to dwa różne światy. W Warszawie Radović lubi "poklepać" piłkę z Vadisem Odjidją-Ofoe i Guilherme, zespół gra kombinacyjnie, w ataku pozycyjnym. Ruch, z uwagi na mniejszy potencjał, skupia się głównie na kontratakach, co przy szybkości Niezgody jest dla niego stylem idealnym.- Jarek na pewno zapracował na szansę i jestem przekonany, że latem ją dostanie. Nie jest jednak powiedziane, że w Warszawie będzie zdobywał bramki równie regularnie. Wszystko zależeć będzie od tego jak dostosuje się do innego stylu. Nie jest pewne, że z Radoviciem czy Vadisem za plecami będzie strzelał jeszcze więcej goli. Wystarczy przypomnieć sytuację Arkadiusza Piecha. On też bazował na szybkości, też doskonale radził sobie w Ruchu. Legia i jej styl szybko go jednak zweryfikowała. Bardzo cieszy, że mamy tak obiecującego napastnika, ale wszystko czego mu teraz trzeba to regularna gra i spokój - zakończył były reprezentant Polski.