Czy piłkarze kadry powinni grać w U-21? Zbigniew Boniek: Na razie sprawę zostawmy. Na pewno nikt nie musi w młodzieżówce grać, jeśli nie ma na to ochoty

Temat gry ważnych piłkarzy dorosłej kadry w organizowanych przez Polskę w 2017 mistrzostwach Europy do lat 21 stał się gorący, gdy "La Repubblica" napisała, że Napoli jest niechętne zwalnianiu na ten turniej Arkadiusza Milika i Piotra Zielińskiego. Podczas zgrupowania kadry przed meczem z Czarnogórą głos w sprawie U-21 zabrał też Robert Lewandowski , który w rozmowie z Polsatem Sport przekonywał, że zawodnicy z pierwszej reprezentacji Polski nie powinni już występować w młodzieżowych kadrach.- Po sezonie w Polsce są mistrzostwa Europy U-21. Dziwię się, że piłkarz, który znajduje się w reprezentacji A, jest brany pod uwagę w kontekście tych mistrzostw - mówił Lewandowski o Zielińskim, Miliku, ale też Bartoszu Kapustce i Karolu Linettym. - Ich gra w tych mistrzostwach to byłoby trochę mydlenie oczu, bo nawet jeśli jakiś sukces osiągnęłaby kadra Dorny z zawodnikami z pierwszej reprezentacji, to nic nam to nie da - uważa Lewandowski. - Zrobiliby sukces i co dalej? Nie zobaczymy czy mamy pokolenie kolejnych piłkarzy, którzy potrafią grać w piłkę, i którzy nadają się do tej najważniejszej reprezentacji A. Nic nam nie da, jeśli ci zawodnicy zablokują miejsce innym, pokażą się z dobrej, lub co gorsza słabszej strony. Drugi rok z rzędu nie będą mieli odpoczynku. Moim zdaniem nie powinni być brani pod uwagę w kontekście Euro U-21 - podkreślał Lewandowski i przekonywał, że to nie jest tylko jego głos, były na ten temat rozmowy podczas zgrupowania.- Nie ma na dziś tematu. Ani tego czy Napoli zwolni Arkadiusza Milika i Piotra Zielińskiego. Ani czy piłkarze z kadry powinni grać w U-21. Jest temat meczu w Czarnogórze i meczów towarzyskich U-21 z Włochami i z Czechami. A dopiero po nich usiądziemy ze sztabem i zastanowimy się co robić - mówi Sport.pl prezes PZPN Zbigniew Boniek. - Drużyna U-21 to jest osobny organizm, który ma swoje życie i nikt w niej nie musi grać, jeśli nie będzie mieć ochoty. Ale odłóżmy ten temat na później. Podobnie jak sprawę Napoli, bo na razie to znamy problem z tekstu w "La Repubblica". To jest świetna gazeta jeśli chodzi o tematy polityczne, ale jeśli chodzi o sport to, na ile znam włoską rzeczywistość, bywa różnie. Polecam natomiast nekrologi - mówi Boniek.