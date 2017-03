Leszek Krowicki będzie pracował tylko z reprezentacją piłkarek ręcznych

Krowicki zwrócił się do władz VfL Oldenburg z prośbą o rozwiązanie o rok wcześniej obowiązującego do 30 czerwca 2018 roku kontraktu. Niemiecki klub przystał na takie rozwiązanie.Krowicki odchodzi z Oldenburga po 12 latach. Od października 2016 roku jest selekcjonerem biało-czerwonych. Obecnie kadra przygotowuje się do czerwcowych meczów z Rosjankami, stawką których jest udział w grudniowych mistrzostwach świata w Niemczech