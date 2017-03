Marcin Dorna: Jesteśmy na ostatnim etapie przygotowań

Pierwsze ze spotkań towarzyskich - z Włochami - odbędzie się w czwartek na stadionie Cracovii. Młodzieżowe mistrzostwa Europy zostaną rozegrane w dniach 16-30 czerwca w Bydgoszczy Kielcach , Krakowie, Lublinie "Zbliżamy się wielki krokami do turnieju, który będzie wydarzeniem w Polsce. Jesteśmy na ostatnim etapie przygotowań. Przed nami dwa sparingi, w obu przypadkach z drużynami, który wywalczyły prawo gry w mistrzostwach" - powiedział szkoleniowiec Polaków podczas środowej konferencji prasowej.Jego zdaniem sparingi będą okazją do ostatniej weryfikacji "pomysłów, planów". Dodał, że selekcja jest procesem ciągłym i nie będzie zamkniętą drogą do drużyny dla zawodnika, który błyśnie w późniejszym czasie w rozgrywkach polskiej ekstraklasy czy innej ligi."Zespoły wybraliśmy świadomie pod kątem turnieju. Jednak nie mogę powiedzieć, że jakiś rywal (sparingowy) odpowiada w 100 proc. przeciwnikowi na turnieju" - powiedział Dorna.W kadrze na mecze towarzyskie znalazł się m.in. Bartosz Kapustka. "Mieliśmy w przeszłości możliwość spotkania na zgrupowaniu reprezentacji U-20 w Nowym Sączu. Potem utrzymywaliśmy regularny kontakt. Jego wejście tutaj (do reprezentacji U-21 - PAP) jest płynny, świadomy. Ma tu wielu znajomych z klubów. Jest w dobrej dyspozycji" - powiedział trener. Nie chciał informować o sprawach personalnych dotyczących czwartkowego meczu. "Zapraszam na spotkanie, wszystko się wyjaśni" - podkreślił. Poinformował jednak, że drobne problemy zdrowotne ma Dariusz Formella.W Polsce po raz pierwszy w historii w turnieju MME weźmie udział 12 drużyn. Dotychczas w finałowej rywalizacji występowało osiem reprezentacji. Uczestnicy zostali podzieleni na trzy grupy po cztery zespoły; do półfinałów awansują zwycięzcy grup oraz najlepsza drużyna z drugich miejsc. Biało-czerwoni zagrają w grupie ze Szwecją, Anglią i Słowacją.Czwartkowe spotkanie Polska - Włochy na stadionie Cracovii rozpocznie się o godz. 20.45. W poniedziałek podopieczni Dorny rozegrają kolejny sprawdzian, w Kielcach z Czechami.