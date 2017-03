W NBA pięści poszły w ruch. Serge Ibaka kontra Robin Lopez

Bulls' Robin Lopez and Raptors' Serge Ibaka exchange punches, get ejected (all angles) pic.twitter.com/uxVm321tPc — Ben Golliver (@BenGolliver) March 22, 2017

Tak blisko bijatyki w NBA nie było od dekady, gdy w 2006 roku pobili się gracze Denver Nuggets i New York Knicks . We wtorek gorąco zrobiło się w Toronto. W trzeciej kwarcie meczu Raptors z Bulls starli się Serge Ibaka z Robinem Lopezem.Wszystko zaczęło się od Ibaki, który uderzył rywala łokciem, gra została wstrzymana. Lopez się zdenerwował, podszedł do IBaki próbował wybić rywalowi piłkę , którą ten trzymał w rękach. I wtedy się zaczęła szarpanina między nimi, którą szybko starali się przerwać sędziowie i inni koszykarze. Lopez wyprowadził cios, ale chybił, bo Ibaka była akurat odciągany przez innych graczy. Kongijczyk chciał rywalowi oddać, ale trafił tylko w bujną czuprynę środkowego Bulls. Obaj "bokserzy" zostali szybko rozdzieleni.Ibaka i Lopez zostali wyrzuceni przez sędziów z hali, dodatkowe przewinienia techniczne dostali Nikola Mirotić z Chicago Bulls i Jamal Magloire, asystent trenera Raptors, którzy też zaczęli się przepychać.- Miałem poczucie, że Ibace wszystko wolno. Nie raz i nie dwa uderzył mnie łokciem w trakcie meczu. Chciałem, żeby się ode mnie odczepił - powiedział po meczu Lopez.Zarówno on jak i Ibaka mogą spodziewać się wielomeczowych zawieszeń. Jak długich, nie wiadomo, bo w NBA od dawna nikt się nie bił. To się po prostu koszykarzom nie opłaca, bo każde mecz zawieszenia, to mniejsza wypłata. Od lat liga nie toleruje agresywnych zachowań, bo godzą w jej wizerunek. Politykę zaostrzono szczególnie po słynnej "Malice at the Palace", gdy pobili się gracze Detroit Pistons i Indiana Pacers, a ukarano w sumie dziewięciu graczy.