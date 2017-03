Polska - Włochy U21. Luigi Di Biagio: Z Polską w eksperymentalnym składzie

Spotkanie, które zostanie rozegrane na stadionie Cracovii, jest jednym ze sprawdzianów tych drużyn przed tegorocznymi MME U-21. Impreza odbędzie się w dniach 16-30 czerwca w Bydgoszczy, Gdyni Kielcach , Krakowie, Lublinie - Skład jutrzejszy będzie odbiegał od tego, który wybiegnie na boiska w Polsce w czerwcu - powiedział włoski szkoleniowiec podczas środowej konferencji prasowej.Pamięta on dobrze, że zagrał w Krakowie jako zawodnik w 2001 r. (dokładnie 30 października). Jego Inter walczył z Wisłą w meczu rewanżowy drugiej rundy Pucharu UEFA. Zespół Di Bagio przegrał 0:1, a on otrzymał żółtą kartkę.- Mam jednak miłe wspomnienia. Awansowaliśmy do kolejnej rundy (Inter u siebie wygrał 2:0) - dodał Włoch.W Polsce po raz pierwszy w historii w turnieju weźmie udział 12 drużyn. Dotychczas w finałowej rywalizacji występowało osiem reprezentacji. Uczestnicy zostali podzieleni na trzy grupy po cztery zespoły; do półfinałów awansują zwycięzcy grup oraz najlepsza drużyna z drugich miejsc.Polska zagra w grupie ze Szwecją, Anglią i Słowacją (gr. A). Włosi będą rywalizować w gr. C (w niej będą także drużyny Czechy, Danii, Niemiec - mecze w Krakowie i Tychach).