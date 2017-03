Czarnogóra - Polska. Grzegorz Krychowiak - zastępowanie niezastępowalnego

Środek ciężkości

Słaby pośród silnych

Co w zamian?

Chwila prawdy

Jak do tej pory Krychowiak dla środka pola reprezentacji był niezastąpiony. To on był głównym motorem napędowym naszych akcji, zawodnikiem, który notował w większości spotkań największą liczbę podań i pojedynków wśród pomocników. Duża agresja przy odbiorze zapewniała wiele piłek odzyskanych, zaś on sam skutecznie opierał się próbom pressingu przeciwnika. To umożliwiało mu wyciąganie rywali z ich stref i rozpoczynanie akcji podaniami w otwartą przestrzeń. Bardzo często był on w ten sposób tym, który stwarzał więcej miejsca na rozegranie dla skrzydłowych i napastników przy ataku pozycyjnym. Nadal jednak potrafił zainicjować szybką kontrę także bezpośrednio po odbiorze.Kontuzja Krychowiaka nie została jednak przywitana biciem na alarm. Powód? W PSG Polak spisuje się słabo, przegrywa rywalizację o miejsce w składzie, a jeśli już pokaże się na boisku, zalicza się do najgorszych zawodników w zespole. Styl gry, w którym wymagana jest od niego szybkość w podejmowaniu decyzji przy wyprowadzaniu piłki wyraźnie mu nie leży. Dodatkowo w Paryżu Krychowiak często gra najbardziej defensywnego pomocnika, operującego bezpośrednio przed stoperami. W efekcie jego aktywność przy rozprowadzaniu piłki wyżej jest ograniczona. Rzadko jest obecny na połowie rywali, a z uwagi na fakt, że jego gry nie ubezpiecza już żaden inny środkowy pomocnik, każdy błąd przy rozprowadzaniu piłki, natychmiast staje się widoczny, nawet pomimo tego, że celność jego zagrań w PSG nie różni się diametralnie od tej w kadrze. W reprezentacji jednak zawsze mógł liczyć na ubezpieczającego go Mączyńskiego czy Jodłowca.Problem kadry leży w tym, że żaden z pozostałych pomocników nie jest w stanie w stu procentach wypełnić roli, jaką spełniał Krychowiak. Być może Góralski byłby równie efektywny w odbiorze, a Zieliński przy wyprowadzaniu piłki, jednak oznacza to konieczność zastąpienia gracza PSG dwójką zawodników. Mączyński w kadrze sprawdzał się tylko jako uzupełnienie Krychowiaka i w bardziej samodzielnej roli mógłby mieć problemy, by się odnaleźć i być efektywnym. Brakuje mu przede wszystkim aktywności przy rozegraniu i pojedynkach, pracowicie przesuwa się po boisku, ale w sytuacjach stykowych,to zawodnik PSG był bez porównania bardziej zaangażowany. Naturalnym kandydatem do zastąpienia Krychowiaka wydaje się więc Linetty, mający za sobą ubezpieczającego go defensywnego pomocnika. Góralski wydaje się tutaj najprzydatniejszą opcją, z uwagi na dużą skuteczność w odbiorze, choć faworytem wydaje się sprawdzony i ceniony przez szkoleniowca Mączyński. Podobny dylemat pojawia się z przodu. Można zaryzykować dwójkę Milik - Lewandowski, albo też pierwszego z nich poświęcić dla wzmocnienia środka i wystawienia od początku Zielińskiego.Dla kadry wypadnięcie Krychowiaka to duży sprawdzian. Adam Nawałka rzadko pozwala sobie na zmiany w składzie. Teraz będzie musiał sobie radzić bez jednego z absolutnie kluczowych graczy, zapewniających spokój w środku pola. Nawet, kiedy kadrze nie szło, samą swoją pracowitością, ogromną liczbą podań i wysoką ich skutecznością był w stanie samodzielnie organizować grę reprezentacji. Pytanie, na ile Adam Nawałka miał wypracowany wariant alternatywny na wypadek wypadnięcia któregoś z kluczowych graczy. Sadzany przez wielu na ławkę za brak formy Krychowiak, może się okazać tym najtrudniejszym do zastąpienia.