Formuła 1 nie zapomina o Robecie Kubicy. "To ewenement. Wiele osób chciałoby, by wrócił do F1"

Michał Owczarek: Robert Kubica od sześciu lat nie jeździ w Formule 1. Czy w padoku wciąż się o nim pamięta?

Szef Mercedesa Toto Wolff po raz kolejny wspomniał, że jest szansa na miejsce dla Kubicy w F1. Mówi prawdę czy to PR-owa zagrywka?

Symboliczna sesja testowa i Robert Kubica? Coś takiego trudno sobie wyobrazić znając charakter Polaka.

Ostatnie sezony w F1 wielkich emocji były pozbawione. Zdecydowano się na drastyczną zmianę przepisów dotyczących samochodów. Nowe auta swoim wyglądem wywołują ogromną ekscytację wśród fanów. Byłeś na testach w Barcelonie. Na żywo te samochody też są tak efektowne?

Mercedes zdominował ostatnie lata, Ferrari było najszybsze na testach na torze Catalunya. Te dwa zespoły będą się bić o mistrzostwo?

Helmut Marko z Red Bulla mówi, że Ferrari ukrywa to, jak jest szybkie. Czy tak jest rzeczywiście czy próbuje odwrócić uwagę od swojego zespołu?

Dlaczego z McLarenem jest aż tak źle?

Ekspresowy rozwód Hondy z McLarenem pomiędzy wyścigami jest w ogóle możliwy?

Niedzielny wyścig o Grand Prix Australii zainauguruje 68. sezon mistrzostw świata w Formule 1. W 2017 roku zabraknie ostatniego zdobywcy tytułu Niemca Nico Rosberga, który zakończył karierę. W kalendarzu znalazło się 20 wyścigów, nie będzie imprezy w Niemczech To jest ewenement w świecie Formuły 1, by o kierowcy, który "wypadł z gry" wiele lat temu, wciąż tak ciepło pamiętano. To jest to bardzo wyjątkowa sprawa, że ludzie nie tylko go wspominają, ale i śledzą jego poczynania w rajdach czy teraz interesują się jego startami w wyścigach długodystansowych. Żałują, że już nie ma go w padoku F1.Kubica w środowisku jest szanowany nie tylko dlatego, że wciąż jest wybitnym kierowcą i słynął ze świetnej etyki pracy i profesjonalizmu, ale był też wyjątkową postacią, która nie do końca przystawała do świata F1. Był konkretnym, twardo stąpającym po ziemi gościem, który nie bawił się w różne zakulisowe gierki. Interesowała go tylko szybka jazda, trochę jak jest w przypadku Kimiego Raikkonena. Cała otoczka była tylko złem koniecznym. A ponieważ takie podejście jest dość wyjątkowe u kierowców, przykuwało to uwagę i zjednywało mu sympatię innych kierowców, członków zespołów czy dziennikarzy. Jakkolwiek głupio to nie brzmi, pamięć o Kubicy w F1 ciągle jest żywa. Wiele osób chciałoby, by wrócił do F1.- Samo sformułowanie, że jest to miejsce w Formule 1, daje pole do różnych interpretacji. Nie chcę wnikać w motywy Toto Wolffa oraz innych osób, które do tej pory bardzo ciepło wypowiadają się o Robercie. Wszystko zależy od okoliczności. Jeśli Kubica nadal będzie wyrażał gotowość i chęć sprawdzenia się za kierownicą, będzie odpowiednio przygotowany, to na pewno znajdzie się zespół, który będzie chciał zorganizować choćby testy. Nawet jeśli nie miałoby to sportowych następstw, byłoby wciąż dużym wydarzeniem. To miałoby taki symboliczny wymiar, jak to było w przypadku Alexa Zanardiego, który po swoim koszmarnym wypadku na Lausitzringu w 2001 roku w ten właśnie sposób dokończył start, przejechał dwa lata później te brakujące 13 okrążeń za kierownicą samochodu dostosowanego do jego niepełnosprawności. Nawet jeśli stan fizyczny Roberta nie będzie na to pozwalał, to nawet taka symboliczna sesja testowa byłaby ciekawym wydarzeniem. Wielcy sportowcy potrafią zaskakiwać, więc tego nie należy wykluczać.- Rzeczywiście, Robert nie jest raczej sentymentalną osobą, przynajmniej nie okazuje tego na zewnątrz. Trzeba by z nim o tym porozmawiać, bo tylko on wie, co siedzi w jego głowie. Wszyscy życzymy mu jak najlepiej, żeby spełniał swoje sportowe ambicje i marzenia na tyle, na ile jest to w stanie realnie robić. Jeżeli tylko poczuje, że coś takiego byłoby dla niego dobre, to by coś takiego doszło do skutku.- Tak. Udało się sprawić, żeby te samochody wyglądały na szybkie także wtedy, kiedy nie jadą po torze. Wyglądają agresywniej, mają szersze opony, choć nadal są elementy, które psują wizualny odbiór jak choćby płetwy na pokrywie silnika czy przypominające wieszaki na ubrania skrzydełka przyczepione do tej pokrywy. Kierowcy są zadowoleni, bo przed nimi większe wyzwanie. Samochody są szybsze, jest więcej docisku, opony pozwalają na jazdę lepszym tempem niż do tej pory. Zobaczymy, jak to się przełoży na walkę na torze.Są jednak duże obawy o to, że nie będzie zbyt dużo wyprzedzania, ale z tego elementu w F1 nigdy nie słynęła. Czekaliśmy raczej na fantastyczny manewr, o którym potem długo się pamiętało, jak choćby walka Schumachera z Hakkinenem w Spa w 2000 roku. Wyprzedzanie nie jest elementem świadczącym o jakości widowiska. Więcej emocji dostarczyłby wyrównany poziom zespołów, wtedy i walka w kwalifikacjach byłaby bardziej ekscytująca i na starcie by się dużo działo. Od tego sezonu zmianą uległa też procedura startowa, więc jest szansa, że będzie ciekawiej. Wrażenia kierowców są pozytywne, a wiadomo, że jeśli kierowcy dobrze się wypowiadają o tym, co robią, to i kibice lepiej do tego pochodzą.- Wszyscy liczą, że Red Bull też się włączy do walki o tytuł, bo na razie ukrywał się w trakcie zimowych testów. Po pierwsze, ich samochód wygląda trochę niepozornie w porównaniu z Mercedesem czy Ferrari, które mają rozbudowaną aerodynamikę, ale może taki był ich cel. Chcą sobie najpierw poradzić z prostym samochodem, by potem wprowadzać dodatki. Zimowe testy są zawsze dziwnym okresem, bo nie wszyscy odkrywają swoje karty, nie wiemy, kto jaki plan realizuje. Analizując poprzednie sezony i to jak poszczególne zespoły podchodzą do testów, to zazwyczaj Mercedes jeździł z większym zapasem paliwa niż Ferrari i jeśli teraz też tak było, to nadal mistrzowskie auto będzie najszybsze.-Jeśli prześledzić wypowiedzi wszystkich kierowców, to nie ma nikogo, kto twierdzi, że jest mocny, ma dobry samochód i będzie zwyciężał. Nawet Lewis Hamilton komplementował Ferrari, próbując odwracać uwagę od Mercedesów. Marko mówi, że Ferrari się ukrywa, inni mówią, że to Red Bull się ukrywa. Wygląda na to, że wszyscy się ukrywają. Dopiero czasy okrążeń w kwalifikacjach w Melbourne pokażą, na co kogo stać i jaki jest rzeczywiście układ w stawce. Pewni możemy być tylko tego, że McLaren jest w czarnej dziurze.- Wiele wskazuje na to, że Honda znów przespała przygotowania. Dla nich wielką szansą było otwarcie możliwości wprowadzania większych poprawek, jeśli chodzi o jednostki napędowe. Zmienili kompletnie architekturę jednostki, wzorując się na tym, co robi Mercedes, ale przepaść wydaje się nie do odrobienia. Problemy w czasie testów były kuriozalne, bo jeśli kłopoty sprawiał zbiornik oleju czy były kłopoty z wibracjami, to świadczy to bardzo źle o producencie silnika. To są takie rzeczy, które trzeba przewidzieć. Może kooperacja pomiędzy zespołem a producentem silnika nie sprawdza się najlepiej. Nie ma tak ścisłej współpracy jak w Mercedesie czy Ferrari.Jeżeli zespół chce na poważnie walczyć z czołowymi markami, to na poziomie proceduralnym i organizacyjnym też powinien do nich równać, być odpowiednio przygotowanym. Można z pewnymi rozwiązaniami technicznymi nie trafić, ale problemy, które przytrafiły się Hondzie i McLarenowi źle świadczą o samym przygotowaniu. Szkoda, bo zespół i kierowcy zasługują na coś więcej. Wiele wskazuje na to, że trzeba się będzie przemęczyć do końca sezonu.- W trakcie sezonu byłoby to bardzo trudno przeprowadzić nie tylko ze względu na kontrakty i podpisane umowy, ale wymiana silnika jednego producenta na jednostkę napędową innego producenta w obecnych samochodach nie jest prostą sprawą. To są bardzo skomplikowane konstrukcje, dochodzą do tego systemy hybrydowe, wszystko musi być ze sobą połączone, chłodzone, musi współdziałać. Zmiana silnika wymagałaby prawdopodobnie przeprojektowania całego tyłu samochodu. To ogromne wyzwanie w trakcie sezonu. Plotki o rozmowach z Mercedesem traktowałbym na tym etapie jako próbę zmotywowania Hondy do lepszej pracy, choć po testach oni więcej motywacji chyba już nie potrzebują.