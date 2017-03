Leonardo Bonucci odejdzie z Juventusu? Kierunek Premier League

Problem z Allegrim

Dni Bonucciego w Turynie zdają się być policzone. Środkowy obrońca popadł w konflikt z trenerem Starej Damy i nie zamierza zostać w klubie, jeśli Allegri będzie kontynuował swoją pracę w Juventusie. Po piłkarza zgłosić miały się już londyńska Chelsea oraz Manchester City . Najbardziej prawdopodobne, o ile dojdzie do transferu, są przenosiny piłkarza do stolicy Anglii. Bonucci pracował w przeszłości z Antonio Conte, gdy ten prowadził jeszcze Juventus, i obaj panowie dobrze wspominają wspólną walkę o trofea.Włoski stoper może zostać najdroższym w historii obrońcą. Obecnie miano to dzierży John Stones, za którego City zapłaciło Evertonowi 50 mln funtów. Spekuluje się, że kwota, jaką Chelsea zapłaci za zawodnika, będzie wynosić grubo ponad 50 mln.Relacje pomiędzy Bonuccim a Allegrim popsuły się w lutym podczas ligowego meczu z Palermo . Schodzący z boiska stoper usłyszał od szkoleniowca: "zamknij się i wypier...", co miało być odpowiedzią na krytykę zawodnika pod adresem zmian dokonywanych tego dnia przez Allegriego. W ramach kary piłkarz z trybun obejrzał pierwsze spotkanie 1/8 finału Ligi Mistrzów z FC Porto . Sam tłumaczył ostatnio, że konflikt jest już przeszłością, a cała sprawa została wyjaśniona, ale zdaniem brytyjskich mediów podjął już decyzję, że z Allegrim pracować nie chce.Leonardo Bonucci zawodnikiem Juventusu jest od 2010 roku. W barwach Starej Damy pięciokrotnie sięgnął po tytuł mistrza Włoch, dwa razy zdobył krajowych puchar, a także wystąpił w finale Ligi Mistrzów w sezonie 2014/2015.