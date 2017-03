El. MŚ 2018.Krychowiak ma pęknięte żebro, to wyklucza go z gry na trzy tygodnie

Krychowiak dostał zakaz od PSG

- Mamy dużo medycznych opcji, by pęknięte czy złamane żebro nie było problemem w grze. Wczoraj Grzegorz podjął wyzwanie i przeprowadził trening. Nie miało to sensu, nie czuł się najlepiej. Grzegorz wraca zatem do klubu - wyjaśnia doktor Jaroszewski. Wcześniej Sport.pl jako pierwsze poinformowało o kontuzji KrychowiakaKrychowiak doznał tego urazu na ostatnim treningu w klubie. Wszyscy inni zawodnicy jak zapewnił Jaroszewski są zdrowi. - Krychowiak ma złamane żebro w odcinku chrzęstnym. To jest odrobinę miej bolesny uraz niż kontuzja w odcinku kostnym, która też często się zdarza. Uraz chrzęstny leczy się też szybciej. Po trzech tygodniach możliwy jest powrót do pełnego treningu - precyzuje doktor kadry.Pomocnik nie tak dawno temu miał problemy z żebrami. Urazu doznał podczas meczu o Superpuchar Europy w sierpniu 2015 roku. Pęknięte żebro wykluczyło go wtedy z gry na kilkanaście dni.Początek tego roku też nie był dla niego udany, najpierw leczył kontuzjowane kolano , potem odbudowywał formę i walczył o pierwszy skład PSG. W końcu poprosił trenera o grę w rezerwach.PSG zabroniło Grzegorzowi Krychowiakowi wypowiadać się na tematy związane z klubem podczas zgrupowania reprezentacji Polski.- Bywają takie momenty, gdy zawodnik gra mało w klubowej drużynie, albo go rozbijają inne sprawy, ale jeden mecz zawsze może zagrać na odpowiednim poziomie. I takie jest nasze zdanie w sprawie Grzegorza - powiedział w rozmowie ze Sport.pl Zbigniew Boniek.Na treningu PSG Polak miał zetrzeć się ostro z Presnelem Kimpembe, co doprowadziło do ostrej kłótni pomiędzy graczami.