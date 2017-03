Barcelona złożyła ofertę za Isco. Gwiazda Realu Madryt odejdzie do największego rywala Królewskich?

Dziennikarz "El Pais" Diego Torres powołuje się na swoje źródła w madryckim klubie i twierdzi, że transfer Isco jest jak najbardziej możliwy. Barcelona za Hiszpana oferuje 20 milionów euro oraz bonusy. Sam zawodnik na ofertę jeszcze nie odpowiedział.Choć w tym sezonie środkowy ofensywny pomocnik, który sporadycznie wystawiany jest także na skrzydłach, w La Lidze częściej rozpoczyna mecze w wyjściowym składzie niż na ławce rezerwowych, nie jest do końca zadowolony ze swojej sytuacji w klubie. Hiszpan chce grać częściej i być pełnoprawną postacią pierwszego składu. Obecnie musi dzielić minuty na boisku z Jamesem Rodriguezem i coraz odważniej pukającym do drzwi wyjściowej jedenastki Marco Asensio. We wszystkich rozgrywkach Isco rozegrał 1568 minut, James 1316, a Asensio 1298.Kontrakt piłkarza z Realem wygasa latem 2018 roku. Otoczenie zawodnika nie wyklucza obecnie żadnego scenariusza. Isco może równie dobrze podpisać nową umowę z Królewskimi, wypełnić kontrakt do końca i odejść za darmo lub tego lata zmienić barwy klubowe.Jeśli zdecydowałby się na odejście do Barcelony w najbliższym okienku, byłby to pierwszy przypadek transferu między tymi klubami od 2000 roku, kiedy to Luis Figo przeniósł się na Estadio Santiago Bernabeu. W późniejszych latach Roberto Tashorras i Javier Pedro Saviola opuścili Barcelonę na rzecz Realu na zasadzie wolnego transferu.