Ekstraklasa. Bogusław Leśnodorski nie jest już prezesem Legii Warszawa

"Kończy się rok Stulecia Legii Warszawa - choć nasza misja przy Łazienkowskiej to tylko skromny wycinek tej wspaniałej historii. Niemniej za każdą z tych chwil chcemy wspólnie podziękować Wam wszystkim - Kibicom oraz Pracownikom Klubu. Nie chcemy i nie potrafimy podziękować każdemu z osobna, otaczały nas dobro i wsparcie tak wielu ludzi. Jesteśmy przekonani, że motywacje nas wszystkich były tożsame - chcieliśmy widzieć Legię wielką i momentami taką ją właśnie widzieliśmy. Stała się ona dla nas metaforą życia, ze wszystkimi jego wzlotami i upadkami." - czytamy na oficjalnej stronie Legii. Legia Warszawa , nasze wspólne dobro, zasługuje wyłącznie na wielkość i do wielkości jest stworzona. Nie da się jej trwale osiągnąć w atmosferze sporu, dzielącego Klub, jego Pracowników i Kibiców. W poczuciu najwyższej odpowiedzialności kończymy naszą misję jako członków Zarządu Legii Warszawa świadomi tego, że realizowaliśmy ją uczciwie i sumiennie. Przeżywaliśmy sukcesy, które napawały nas wszystkich dumą - popełnialiśmy błędy, których konsekwencje ponosiliśmy.""Odchodzimy z przekonaniem, że kolejnym pokoleniom przekazujemy Legię Warszawa silniejszą i mocniejszą, niż była przed naszym przyjściem. Nie żegnamy się - mówimy: 'do zobaczenia przy Łazienkowskiej!'".Leśnodorski na Twitterze opublikował oświadczenie.To tylko część nowych porządków, które zapanują w stołecznym klubie. W środę odejście z Legii oficjalnie ogłosił jeden z trzech dotychczasowych współwłaścicieli - Maciej Wandzel. Z wcześniejszych informacji Bartłomieja Kubiaka wynika, że to Dariusz Mioduski ma przejąć Legię na własność, a także, kto zostaje jej prezesem. Leśnodorski z klubu jednak nie odejdzie - ma trafić do rady nadzorczej, której zostanie przewodniczącym.Wciąż nie jest pewne, kto zastąpi Leśnodorskiego, ale wiadomo, że rozważana jest opcja, by zrobił to właśnie Mioduski. On co prawda na stanowisku prezesa docelowo się nie widzi, ale nie chce też wprowadzać w klubie teraz wielu gwałtownych zmian.Po ostatnich burzliwych miesiącach najważniejsza dla Mioduskiego jest stabilizacja. Dlatego na rewolucję na razie się nie zanosi. Stanowisko dyrektora sportowego - przynajmniej do końca sezonu - powinien zachować Michał Żewłakow, a być może także jego prawa ręka Dominik Ebebenge. Mioduski nie chce, by odchodzili. Ale obaj - a szczególnie ten drugi - deklarowali jednak, że jeśli on przejmie klub, złożą rezygnację.