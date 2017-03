Euro U-21 w Polsce. Kapustka: Ten turniej może być dla mnie większym doświadczeniem niż Euro 2016

Lewandowski na nie

Euro U-21, które w czerwcu tego roku odbędzie się w Polsce, staje się dla Bartosza Kapustka reprezentacyjnym priorytetem. Piłkarz ma ogromne problemy z wywalczeniem sobie miejsca nie tyle w składzie Leicester, co choćby w kadrze meczowej zespołu. Z tego powodu nie ma co liczyć na powołania do drużyny Adama Nawałki . Sam zawodnik przyznaje, że występ na tegorocznym turnieju może być dla niego nawet większym przeżyciem niż Euro 2016. - Francuskie Euro było dla mnie dużym doświadczeniem, ale mistrzostwa w Polsce będą chyba jeszcze większym - powiedział Kapustka w rozmowie z telewizją Polsat Sport.Wyjazd Kapustki na turniej stoi jednak pod znakiem zapytania, podobnie jak innych reprezentantów, którzy większą rolę odgrywają już w dorosłej kadrze. Udział w imprezie Arkadiusza Milika i Piotra Zielińskiego, którzy także zgłosili chęć gry dla zespołu Marcina Dorny w czerwcu, spotkał się z oporem działaczy Napoli. Maurizio Sarri, trener neapolitańczyków, otwarcie skrytykował pomysł na łamach "La Repubblica". - Zieliński jest w grze cały sezon, więc będzie wyczerpany. Milik natomiast wraca po poważnej kontuzji. Chciałbym, żeby w kolejnym sezonie był gotowy na 101 procent - stwierdził szkoleniowiec. Kapustka o grze na Euro U-21 z nikim jeszcze w Leicester nie rozmawiał, ale jest dobrej myśli: - Żadnych konkretnych rozmów na ten temat nie było. Już w zeszłym roku deklarowałem, że jeśli będzie okazja, chcę zagrać na tym turnieju. Nic się nie zmieniło.Co ciekawe, przeciwny wyjazdowi Milika, Zielińskiego i Kapustki na mistrzostwa do lat 21 jest także kapitan pierwszej reprezentacji Robert Lewandowski. - Dziwię się, że piłkarz, który znajduje się w reprezentacji A, jest brany pod uwagę w kontekście tych mistrzostw - mówił napastnik Bayernu w rozmowie z Polsatem Sport. - Nic nam nie da, jeśli ci zawodnicy zablokują miejsce innym, pokażą się z dobrej lub, co gorsza, słabszej strony. Drugi rok z rzędu nie będą mieli odpoczynku. Moim zdaniem nie powinni być brani pod uwagę w kontekście Euro U-21 - dodał.Mistrzostwa Europy do lat 21 odbędą się w dniach 16- 30 czerwca . Nasza reprezentacja zmierzy się w fazie grupowej kolejno ze Słowacją, Szwecją i Anglią.