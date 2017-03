El. MŚ 2018. Grzegorz Krychowiak nie zagra z Czarnogórą!

Krychowiak dostał zakaz od PSG

Boniek: Staramy się pomóc Krychowiakowi

Krychowiak pokłócił się z kolegą na treningu

Krychowiak przyjechał na kadrę z urazem, jaki odniósł wcześniej. Badania wykluczyły jednak występ w najbliższym meczu Polaków. Pech nie opuszcza pomocnika, który był przewidywany do gry w pierwszym składzie zespołu Adama Nawałki . Ostatnio Polak bardzo rzadko grał w Paris Saint-Germain, gdzie ma spore problemy i przegrywa rywalizację z innymi pomocnikami.Krychowiak to kluczowy piłkarz reprezentacji. Jako jedyny wystąpił od pierwszej do ostatniej minuty w każdym z 19 meczów o punkty za kadencji Adama Nawałki.PSG zabroniło Grzegorzowi Krychowiakowi wypowiadać się na tematy związane z klubem podczas zgrupowania reprezentacji Polski.- Bywają takie momenty, gdy zawodnik gra mało w klubowej drużynie, albo go rozbijają inne sprawy, ale jeden mecz zawsze może zagrać na odpowiednim poziomie. I takie jest nasze zdanie w sprawie Grzegorza - powiedział w rozmowie ze Sport.pl Zbigniew Boniek.Na treningu PSG Polak miał zetrzeć się ostro z Presnelem Kimpembe, co doprowadziło do ostrej kłótni pomiędzy graczami.