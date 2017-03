Niemcy - Anglia. Lukas Podolski zagra po raz 130. w kadrze Niemiec! Będzie kapitanem

- Znakomicie - powiedział Podolski, gdy usłyszał, że zostanie kapitanem. - Nie ma niczego lepszego niż takie wyróżnienie w ostatnim meczu. Mogę za to tylko podziękować.- To będzie na pewno miły moment, ale jednocześnie smutny - stwierdził selekcjoner Joachim Loew. - Razem przeszliśmy długą drogę i pokonaliśmy wiele przeszkód. Przeżyliśmy wiele niepowodzeń, ale osiągnęliśmy razem również największy triumf, jaki można przeżyć zarówno jako piłkarz oraz jako trener, czyli mistrzostwo świata w 2014 roku.Więcej występów w kadrze od Podolskiego mają tylko Lothar Matthaeus (kapitan mistrzów świata z 1990 roku) oraz Miroslav Klose, najlepszy strzelec w historii reprezentacji Niemiec. Urodzony w Gliwicach Podolski zadebiutował w kadrze w wieku 19 lat przed mistrzostwami Europy w 2004 roku. Strzelił 48 goli w reprezentacji, a Loew od dawna podkreślał jego rolę nie tylko na boisku, ale również jako dobrego ducha szatni. - Będziemy tęsknić za takim piłkarzem i za taką osobą jak Lukas - powiedział Loew.Podolski w przeszłości grał w takich klubach jak Koeln, Bayern Monachium , Arsenal, Inter Mediolan oraz Galatasaray. Latem trafi do japońskiego Vissel Kobe. Niemcy są na dobrej drodze do awansu na mistrzostwa świata w 2018 roku. Wygrały wszystkie pierwsze cztery mecze z bilansem bramek 16-0. Druga Irlandia Północna i trzeci Azerbejdżan tracą już pięć punktów. W niedzielę Niemcy zagrają na wyjeździe z Azerbejdżanem (18.00).