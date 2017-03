Maciej Wandzel odchodzi z Legii Warszawa. Sprzedał swoje udziały Dariuszowi Mioduskiemu

Od dziś na Ł3 będę już jako kibic @LegiaWarszawa. To był wspaniały czas - dziękuję! pic.twitter.com/phycXnlo5B — Maciek Wandzel (@MaciejWandzel) 22 marca 2017

To oznacza, że konflikt właścicielski w Legii jest coraz bliżej zażegnania. Wandzel posiadał 20 proc. akcji klubu, tyle samo co Bogusław Leśnodorski. Po przejęciu udziałów Wandzla Mioduski ma już 80 proc. akcji.- Decyzję tę podjąłem mając na uwadze wyłącznie dobro Legii Warszawa, w interesie której leżało jak najszybsze zakończenie sporu właścicielskiego. Moim celem była dalsza praca na rzecz rozwoju naszego klubu, którego powodzenie zawsze powinno być ważniejsze niż osobiste plany czy ambicje. Do niedawna nie zakładałem takiego rozwiązania, lecz rzeczywistość to zweryfikowała - wytłumaczył Wandzel. Podziękował m.in. Bogusławowi Leśnodorskiemu, pracownikom Legii oraz kibicom. - Nowym władzom Legii Warszawa, które od dziś [środa] wezmą na siebie pełną odpowiedzialność za losy klubu, życzę powodzenia oraz licznych sukcesów sportowych i biznesowych. Z wcześniejszych informacji Bartosza Kubiaka wynika, że Mioduski ma przejąć Legię na własność, ale także, kto zostaje jej prezesem. Z tą funkcją ma pożegnać się Leśnodorski, który z klubu jednak nie odejdzie - ma trafić do rady nadzorczej, której zostanie przewodniczącym.Wciąż nie jest pewne, kto zastąpi Leśnodorskiego, ale wiadomo, że rozważana jest opcja, by zrobił to Mioduski. On co prawda na stanowisku prezesa docelowo się nie widzi, ale nie chce też wprowadzać w klubie teraz wielu gwałtownych zmian.Po ostatnich burzliwych miesiącach najważniejsza dla Mioduskiego jest stabilizacja. Dlatego na rewolucję na razie się nie zanosi. Stanowisko dyrektora sportowego - przynajmniej do końca sezonu - powinien zachować Michał Żewłakow, a być może także jego prawa ręka Dominik Ebebenge. Mioduski nie chce, by odchodzili. Ale obaj - a szczególnie ten drugi - deklarowali jednak, że jeśli on przejmie klub, złożą rezygnację.